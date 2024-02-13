Солисты ансамбля «Казаки.ру» выступили в «Музыкальной гостиной» в усадьбе Кривякино

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«Музыкальная гостиная»–это форма общения творческих людей, которая проходит в камерной обстановке, где витает атмосфера доброжелательности. Такие вечера воспитывают в человеке чувство прекрасного, приобщают к эстетическому вкусу и культуре, расширяют музыкальный кругозор.

В рамках областного проекта «Подмосковный Арт-Визит» в зале усадьбы Кривякино прозвучали всеми знакомые и любимые арии из опер и оперетт, хиты советской эстрады и романсы.

По словам организаторов, гости пережили каждое произведение вместе с исполнителями, а значит цель «Музыкальной гостиной» достигнута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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