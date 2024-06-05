Соглашение о запуске рыбоперерабатывающего комплекса в Дмитрове подписали на ПМЭФ

Со стороны Московской области договор подписала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора - учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.

По словам Зиновьевой, объем инвестиций в проект составляет миллиард рублей, а его реализация позволит создать в округе около 800 рабочих мест.

«Компания уже приступила к строительству. На первом этапе на предприятии планируется производить 600-800 тонн готовой продукции в месяц. В дальнейшем этот объем может быть увеличен», - подчеркнула Зиновьева.

Компания будет изготавливать не только традиционные полуфабрикаты из рыбы, но и коллагеновые продукты для косметической и фармацевтической отраслей. Отмечается, что на предприятии используется исключительно российское аквакультурное сырье. Кроме того, на предприятии будут использоваться инновационные технологии 100% безотходного производства.

«Запуск нового предприятия в Подмосковье позволит нашей компании увеличить долю продукции собственного производства на рынке минимум в 4,5 раза. Также у нас появится возможность нарастить экспортные поставки продукции на рынки Беларуси, Армении и Казахстан», - заключила Попова.

Она отметила, что сейчас идет подготовка к поставке первого контейнера в Китай, на очереди - Вьетнам, Индонезия и Малайзия.

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