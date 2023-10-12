Соглашение о сотрудничестве медкластеров России и Турции подписали на площадке ОЭЗ «Дубна»

Читайте нас в:

«Соглашение о сотрудничестве в сферах производства и обращения медицинских изделий и лекарственных средств» было подписано четырьмя сторонами - председателем совета директоров Медицинского кластера OSTIM Ближневосточного центра предпринимательства и торговли Фатином Дагчинаром, директором АНО «Центр изучения современной Турции» (АНО ЦИСТ) Амуром Гаджиевым, председателем Совета Медико-технического кластера Московской области Александром Шибановым и генеральным директором АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антоном Афанасьевым.

В рамках этого соглашения планируется развитие экспорта медицинских товаров и лекарств между странами, а также сотрудничество между компаниями в области медицинской и фармацевтической промышленности. Обмен опытом и организация совместных образовательных программ также будут приоритетами сотрудничества. Представители 23 заинтересованных турецких компаний приняли участие в конференции в Дубне.

Соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает реализацию конкретных проектов с участием компаний из обеих стран. Отдельное внимание будет уделено обмену опытом между странами, а также организации совместных образовательных программ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров на территории Московской области. По его словам, реализация программы продолжится в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».