Соглашение о развитии ЗАТО подписали в Подмосковье

По словам Нагорной, специфика развития каждого муниципального образования своя и основная задача глав разрабатывать, согласовывать и реализовывать стратегию своих муниципальных образований в соответствии с перспективами роста региона в целом.

«Сама идея создания Ассоциация ЗАТО - это большой шаг для того, чтобы обратить внимание на проблемы этих городских округов. Первоочередная задача главы - личная коммуникация с каждым жителем, а также прямая коммуникация с руководителями федеральных ведомств», - рассказала Нагорная.

Всего в Московской области расположены пять ЗАТО. Четыре из них подведомственны Министерству обороны РФ, а одно - госкорпорации Роскосмос.

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