Соглашение о минимальном размере зарплаты на 2024 год заключили в Подмосковье

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«Достигнуто соглашение о минимальной заработной плате в Московской области на 2024 год, которое предусматривает ее размер в 21 тысячу рублей. Напомню, что минимальная зарплата сейчас 19 тысяч рублей», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер минимальной заработной платы согласован между правительством Подмосковья, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

Минимальная заработная плата является обязательной для всех организаций в Подмосковье. Это означает, что работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.