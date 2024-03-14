14 марта 2024, 12:41

Соглашение на строительство новых объектов ЖКХ в Мытищах утвердили в Мособлдуме

Медиасток.рф
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Мособлдума утвердила концессионное соглашение, по которому планируется строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Мытищах. Объем инвестиций превысит два миллиарда рублей.

В рамках соглашения планируется строительство водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений вблизи водозаборного узла «Северный» и напорных коллекторов к канализационным очистным сооружениям.

Кроме того, в Мытищах появятся новые канализационные очистные сооружения вблизи ТЭЦ-27 и канализационная сеть вдоль реки Яузы.

Объем инвестиций на водоснабжение составит 900 миллионов рублей, а на водоотведение - 1,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с управдомами модернизацию котельных и теплосетей в Королеве. Президент поручил запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ, и в Подмосковье эту работу также усиливают.

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14 марта 2024, 13:17
Блинами угостят на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента
Медиасток.рф
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Жителей Подмосковья угостят блинами у избирательных участков, которые уже завтра начнут принимать желающих проголосовать на выборах президента России. Масленичные лакомства будут раздавать во всех городах региона.

Около 36 тысяч человек будут работать на выборах в Московской области в течение трех дней голосования. Рядом с избирательными участками развернутся масленичные гуляния с блинами и проводами зимы.

Около 844 тысяч избирателей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Свыше 3,9 тысячи избирательных участков будут работать в Подмосковье на предстоящих выборах президента. Один из них в здании культурного центра «Костино» в Королеве посетил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 12:58
Свыше 90 детей приняли участие в музыкальном фестивале в Можайске
Министерство образования МО
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Детско-юношеский музыкальный фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске. В нем приняли участие более 90 человек в возрасте от семи до 18 лет из Московской и Смоленской областей.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, организатором фестиваля стал педагог дополнительного образования, руководитель музыкальной студии «Крылья» Вячеслав Мироненков. Конкурс прошел в очном и заочном форматах.

В состав жюри вошли заслуженный работник культуры России Виктор Трофимов, начальник военного учреждения культуры и искусства Елена Речиц и другие эксперты.

Участники соревновались в игре на фортепиано, струнных инструментах, синтезаторе, вокале и других номинациях.

В завершении фестиваля прошел гала-концерт, где объявили результаты и наградили победителей.

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Дети Музыка конкурсы
14 марта 2024, 12:51
Спасатели провели пожарные учения в Доме правительства Московской области
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники Мособлпожспаса провели пожарно-тактические занятия в Доме правительства Московской области. Начальник ПСЧ-310 Сергей Корчагин сообщил, что цель тренировки — это отработка действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

По сценарию учений возгорание произошло в конференц-зале на четвертом этаже. Сработала система оповещения, после чего персонал доложил о случившемся экстренным службам и эвакуировал людей.

«Оперативно прибыв к месту условного происшествия, огнеборцы создали звено газодымозащитной службы, после чего провели разведку очага возгорания и поиск условных пострадавших», - пояснил Корчагин.

Работники Мособлпожспаса локализовали условный пожар и полностью потушили его. Отмечается, что цели и задачи были достигнуты в полном объеме.

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Спасатели Пожары
14 марта 2024, 12:50
Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления временно изменится в марте
МТППК
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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится до конца марта. Корректировки вызваны строительством автомобильного путепровода в районе станции Быково. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково 16, 17, 30, 31 марта будут отменены: в сторону Москвы со станции Зеленоград-Крюково с 22:12 до окончания движения, а из Москвы в сторону Зеленограда- Крюково с 21:15 до 23:00.

При этом, движение электричек до Ленинградского вокзала будет сохранено.

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Поезда

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