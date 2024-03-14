Соглашение на строительство новых объектов ЖКХ в Мытищах утвердили в Мособлдуме
Мособлдума утвердила концессионное соглашение, по которому планируется строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Мытищах. Объем инвестиций превысит два миллиарда рублей.
В рамках соглашения планируется строительство водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений вблизи водозаборного узла «Северный» и напорных коллекторов к канализационным очистным сооружениям.
Кроме того, в Мытищах появятся новые канализационные очистные сооружения вблизи ТЭЦ-27 и канализационная сеть вдоль реки Яузы.
Объем инвестиций на водоснабжение составит 900 миллионов рублей, а на водоотведение - 1,5 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с управдомами модернизацию котельных и теплосетей в Королеве. Президент поручил запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ, и в Подмосковье эту работу также усиливают.
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