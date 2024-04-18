18 апреля 2024, 15:59

София Аверченкова из Химок стала призером всероссийских соревнований по фехтованию

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Спортсменка София Аверченкова из Химок заняла третье место на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Поединки прошли среди участников в возрасте до 15 лет.

София Аверченкова разделила бронзу с фехтовальщицей из Москвы Анной Анфиногеновой. Всего за медали боролись свыше 100 спортсменов.

«Соревнования прошли хорошо. Участвовать мы стараемся во всех возможных турнирах, чтобы набирать опыт. Ребята продемонстрировали отличную технику, тактику и сильную волю к победе. Это результат долгих тренировок, самоотдачи и присутствия на тренировках», - поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Алексей Рассолов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки
18 апреля 2024, 17:39
Пансионат для бойцов СВО запланировали открыть в Подмосковье
Пресс-служба Уполномоченного
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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и Комитет семей воинов Отечества будут совместно работать для помощи участникам СВО и создадут специальный пансионат для бойцов.

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, соглашение подписали Ирина Фаевская и глава регионального комитета Марина Мигунова. Они будут совместно работать по вопросам помощи бойцам.

«Сегодня на встрече мы с Мариной Анатольевной пришли к согласию о необходимости создания специального пансионата для участников СВО. Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжелого ранения, многие из них не могут самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие люди, а им также нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», - сказала Ирина Фаевская.

Соглашение также включает обмен информацией о нарушения прав жителей, оказание помощи военнослужащим и ветеранам, а также правовое просвещение боцов СВО.

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Семья
18 апреля 2024, 17:27
Набор водителей объявили в «Мострансавто»
АО "Мострансавто"
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Компания «Мострасавто» пригласила на работу водителей автобусов в подмосковные города. Кандидаты должны иметь среднее общее образование, быть старше 21 года и обладать водительскими правами категории D.

Как рассказали в Митрансе Подмосковья, компания предлагает официальное трудоустройство, достойную заработную плату, а также комфортные современные автобусы для работы и льготы.

Сейчас в «Мострансавто» трудятся более 9,5 тысячи водителей автобусов. Они могут бесплатно ездить на транспорте предприятия, жить в общежитии или получить компенсацию за аренду жилья до девяти тысяч рублей в месяц. Кроме того, водители имеют увеличенный отпуск до 42 дней в год, получают бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, премию по акции «Приведи друга» и другие льготы.

В компании также работает программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D. После успешной сдачи экзамена, им гарантируют трудоустройство.

«В компании широко развиты программы стажировок под руководством опытных сотрудников и повышения водительского мастерства, проводится обучение на различных видах автобусного транспорта», - добавили в ведомстве.

Узнать подробнее о вакансиях можно на официальном сайте «Мострансавто».

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Работа Автобусы Водители
18 апреля 2024, 17:14
Турнир по художественной гимнастике пройдет в Одинцове
фото: пресс-служба всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Школьная лига России»
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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Школьная лига России» пройдут с 22 по 27 апреля в Одинцове. В турнире примут участие более 700 спортсменов из 20 регионов страны

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, состязания пройдут в нескольких дисциплинах: индивидуальная программа, групповое упражнение, смешанные парные упражнения, дуэт, трио и командные соревнования.

Судить гимнасток, которые занимаются по программе дополнительного школьного образования в спортивных клубах, дворцах творчества детей и молодежи, будет десятикратная чемпионка мира, судья всероссийской и международной категории Ольга Капранова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены Образование
18 апреля 2024, 16:29
Свыше 100 детей прошли МРТ под наркозом в Подмосковье за год
Московский областной онкологический диспансер
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В 2023-м году в подмосковном онкодиспансере провели 125 МРТ под наркозом детям. Исследование помогает выявить заболевания на ранней стадии.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, МРТ позволяет получить четкое и контрастное изображение анатомических зон и мягких тканей. Исследование длится более 30 минут, поэтому детям проходить его особенно сложно, ведь малейшее движение может повлиять на качество снимков. Для юных пациентов есть возможность пройти процедуру под седацией, рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

«В нашем диспансере кабинет МРТ оснащен наркозным аппаратом и монитором пациента, что решает данную проблему и позволяет проводить качественные МР - исследования с контрастным усилением, без искажения и сокращения протоколов сканирования», - отметила Айман Иманбердина.

В прошлом году такое исследование прошли 125 детей. Из них 45 в возрасте до трех лет и 80 - от трех до семи лет. В областном онкодиспансере такие пациенты проходят первичную диагностику, а также наблюдаются у врачей.

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Исследования Дети Медицина

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