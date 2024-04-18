София Аверченкова из Химок стала призером всероссийских соревнований по фехтованию
Спортсменка София Аверченкова из Химок заняла третье место на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Поединки прошли среди участников в возрасте до 15 лет.
София Аверченкова разделила бронзу с фехтовальщицей из Москвы Анной Анфиногеновой. Всего за медали боролись свыше 100 спортсменов.
«Соревнования прошли хорошо. Участвовать мы стараемся во всех возможных турнирах, чтобы набирать опыт. Ребята продемонстрировали отличную технику, тактику и сильную волю к победе. Это результат долгих тренировок, самоотдачи и присутствия на тренировках», - поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Алексей Рассолов.
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