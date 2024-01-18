18 января 2024, 21:12

Содержание территорий и газовую безопасность обсудили на общеобластном штабе в Подмосковье

ГУСТ Московской области
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Еженедельный штаб по содержанию территорий с главами муниципалитетов прошел в Подмосковье. Его провела руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова в дистанционном формате. В ходе совещания обсудили вопрос уборки из-за метели и газовую безопасность в многоквартирных домах.

Светлана Аипова указала, что ключевая особенность начавшегося снегопада - большое количество мокрых осадков, которые будут очень быстро уплотняться.

«Сегодня в первой половине дня работали распределители ПГМ для превентивной обработки покрытий. Во второй половине дня, после начала снегопада, выводим на маршруты метущую технику. Завтра уборка начинается с 6 утра: первым делом, специалисты будут зачищать входные группы, дорожки, лестницы и спуски», - сообщила Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что основная задача коммунальщиков - очистить проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Светлана Аипова попросила жителей Подмосковья отнестись с пониманием к шумным работам, поскольку будут использоваться роторы.

В ГУСТ МО добавили, что 18 января 100% выход обрабатывающей техники обеспечили 43 городских округа. В их числе Волоколамск, Клин, Ленинский, Орехово-Зуевский и другие.

Кроме того, в ходе заседания обсудили тему газовой безопасности в МКД. На сегодняшний день газовые компании заключили свыше 25,8 тысячи договоров на техническое обслуживание оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не скрывать коммунальные аварии и незамедлительно докладывать ему о происшествиях. Он добавил, что власти обладают всеми необходимыми ресурсами для устранения проблем.

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ЖКХ Снегопад
18 января 2024, 19:25
Жители Подмосковья направили 2 инициативы в приемную кандидата в президенты Владимира Путина
Фото: пресс-служба РИШ
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Жители Московской области направили две инициативы в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина. Они касаются финансирования профессиональных учебных заведений и налогообложения.

С предложениями обратились жители Орехово-Зуевского городского округа. Так, владелец компании «Морган Миллс» Антон Ложников указал на острую нехватку кадров в швейной отрасли и предложил провести дополнительное финансирование профессиональных учебных заведений, где обучаются будущие специалисты.

«И, соответственно, отслеживать дальнейшее трудоустройство этих специалистов у добросовестных налогоплательщиков», - предложил Антон Ложников.

Предприниматель подчеркивает, что решение кадрового вопроса позволит увеличить налоговые отчисления в сфере легкой промышленности.

Руководитель общественной приемной Екатерина Артемова отдельно отметила, что все поступающие инициативы формируются и перенаправляются в центральную общественную приемную кандидата в президенты Владимира Путина.

«Обратиться с предложениями можно до марта включительно», - добавила Екатерина Артемова.

Общественная приемная расположена в Красногорске на бульваре строителей, дом № 4, корпус № 1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области.

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С законодательной инициативой в приемную также обратилась директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Она рассказала, что центр на протяжении пяти лет занимается социальной адаптацией и трудовой реабилитацией молодых инвалидов в производственно-интеграционных мастерских «Империя Ремесел».

В мастерских работают 13 отделений по различным направлениям, среди которых деревообработка, дизайн-студия, декоративно-прикладное творчество, красота и здоровье, кулинария, и многие другие.

Алла Белова предложила внести изменения в налоговый кодекс, чтобы продукция подопечных центра не облагалась налогом. Это позволит ребятам самостоятельно зарабатывать деньги.

«Есть такая статья в налоговом кодексе, когда освобождается от налогообложения товар, производимый в стационарных учреждениях - это психоневрологические интернаты, общество инвалидов. И мы посчитали, что тоже имеем право быть освобожденными от налогов. Потому что в наших мастерских работают инвалиды, которые с удовольствием делают что-то нужное, что можно потом реализовать», - предложила Алла Белова.

Владимир Путин
18 января 2024, 17:28
Охранную зону для памятника природы «Курочкино болото» установили в Подмосковье
Unsplash
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Ценную экосистему памятника природы «Курочкино болото» взяли под охрану. Проект, разработанный Минэкологией, утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Площадь охранной зоны составляет 94,97 гектара. Здесь обитают 57 видов позвоночных животных, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 38 видов птиц и восемь видов млекопитающих», - рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

На территории памятника природы «Курочкино болото» встречаются серая жаба, снегирь, зеленая пеночка, желтоголовый королек, сойка, большой пестрый дятел, зяблик, свиристель и другие животные. Создание охранной зоны позволит уменьшить нагрузку на природу, которую оказывает человек. Теперь здесь нельзя будет разводить костры, ездить на машинах, добывать полезные ископаемые и вести другую деятельность, которая вредит растениям и животным.

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Природа Минэкологии Подмосковья
18 января 2024, 17:14
Завершилась масштабная реконструкция сцены во Фрязинской детской школе искусств
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Учащиеся Фрязинской детской школы искусств впервые выступили в обновленном концертном зале после масштабной реконструкции. В одном из старейших образовательных учреждений культуры Подмосковья модернизировали инженерные сети и системы безопасности, установили современное осветительное и акустическое оборудование.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев назвал открытие концертного зала важным социальным и культурным событием для города.

«Это действительно шикарный концертный зал! Благодаря реализации этой инициативы мы и наши наукоградские дети, которые здесь занимаются, будем иметь возможность раскрывать свои таланты», - отметил Воробьев.

Выступать на обновленной площадке будет комфортно всем - от вокальных ансамблей до театральных и хореографических трупп. В будущем здесь планируют проводить музыкальные фестивали и конкурсы всероссийского уровня. А учащиеся продолжат готовиться к поступлению в творческие колледжи и вузы.

«Здесь применялись самые современные и инновационные решения с точки зрения материалов. В результате я убедился лично, не только слушая выступление в первом ряду - я поднялся наверх. Есть стереофонический эффект, звук полный, объемный. Мы и дальше будем участвовать в проектах развития школы искусств и всего наукограда Фрязино», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

При оформлении площадки использовали экологичные и износостойкие материалы с шумоизоляцией. Специально для концертного зала спроектировали систему пожарной безопасности, соответствующую федеральным требованиям и нормам.

Компания «Газпромнефть - смазочные материалы» переоборудовала зал в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которую реализует «Газпром нефть».

«Было очень приятно выступать на новой сцене, особенно когда в зале сидят родители. Это очень классно!» - поделилась эмоциями одна из учениц ДШИ.

Фрязинская детская школа искусств - единственная во всем наукограде. Она входит в список лучших учебных заведений Подмосковья.

«Вся профессиональная работа наших преподавателей настроена на то, чтобы каждый ученик смог выйти на концертную площадку и показать свои результаты. Теперь учащиеся и преподаватели получили замечательную возможность выходить и получать практические, сценические навыки в нашем замечательном концертном зале», - отметила директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко.

Открытия новой сцены ждали около тысячи юных талантов, обучающихся по 20 направлениям. Сцену и зрительный зал оборудовали комплексом трехмерного освещения, аппаратуру настроили профильные специалисты. Благодаря софитам с дистанционным управлением и функцией подсветки в зоне активного действия можно делать акценты на архитектурных и живописных декорациях.

В зале установили аудиосистемы ведущих мировых производителей. Такая техника обеспечивает высококачественное звучание в моно- и стереофоническом диапазонах.

Школы Фрязино Газпром нефть
18 января 2024, 17:11
Количество пришедших на практику в ЦППК студентов выросло вдвое за год
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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За 2023 год практику в ЦППК прошли 600 студентов из 15 учебных заведений. Это на 246 больше, чем годом ранее.

Как рассказали в компании, будущие специалисты смогли отработать навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машинистов. Новейшие технологии «Иволги» студенты также освоили на новых диаметрах.

По словам начальника отдела управления персоналом ЦППК Евгения Шестухина, количество принятых после практики студентов за год выросло почти в два раза.

«Мы видим, что колледжи проявляют все больший интерес к нашим проектам, к прямому сотрудничеству с Компанией. Запуск новых диаметров, оснащение собственного транспортного парка современными поездами, инновационные методы профподготовки и повышения квалификации - во всем этом руководство колледжей видит большой потенциал для будущего профессии, а студенты - для самореализации и профессионального роста», - сказал он.

ЦППК сотрудничает с учебными заведениями Москвы, Подмосковья, а также Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей.

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Поезда Студенты

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