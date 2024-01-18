Содержание территорий и газовую безопасность обсудили на общеобластном штабе в Подмосковье

Светлана Аипова указала, что ключевая особенность начавшегося снегопада - большое количество мокрых осадков, которые будут очень быстро уплотняться.

«Сегодня в первой половине дня работали распределители ПГМ для превентивной обработки покрытий. Во второй половине дня, после начала снегопада, выводим на маршруты метущую технику. Завтра уборка начинается с 6 утра: первым делом, специалисты будут зачищать входные группы, дорожки, лестницы и спуски», - сообщила Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что основная задача коммунальщиков - очистить проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Светлана Аипова попросила жителей Подмосковья отнестись с пониманием к шумным работам, поскольку будут использоваться роторы.

В ГУСТ МО добавили, что 18 января 100% выход обрабатывающей техники обеспечили 43 городских округа. В их числе Волоколамск, Клин, Ленинский, Орехово-Зуевский и другие.

Кроме того, в ходе заседания обсудили тему газовой безопасности в МКД. На сегодняшний день газовые компании заключили свыше 25,8 тысячи договоров на техническое обслуживание оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не скрывать коммунальные аварии и незамедлительно докладывать ему о происшествиях. Он добавил, что власти обладают всеми необходимыми ресурсами для устранения проблем.

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