Содержание нестационарных торговых объектов проверили в Мытищах

В ходе рейда комиссия осмотрела торговые точки на улицах Летная, Сукромка и Новомытищинский проспект. Как отметила начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова, в процессе проверки были выявлены нарушения.

«Граффити на стенах, ненадлежащее содержание территории, включая нескошенную траву, требующие ремонта ступени на входах, неправильно установленные зонты, незаконная реклама и вывески на капитальных торговых объектах - все эти замечания собственники должны оперативно устранить», - подчеркнула Елена Владимировна. Она также добавила, что в ходе мониторинга была выявлена выносная торговля, что запрещено. За подобные нарушения предусмотрены штрафные санкции, а в случае неустранения замечаний договор аренды может быть расторгнут с последующим демонтажем павильона.

Управление потребительского рынка и услуг продолжает проводить подобные мониторинги на ежедневной основе. В следующем рейде комиссия планирует посетить микрорайон Леонидовка.

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