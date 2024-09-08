Содержание дворов проверили в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе
Обход территорий в микрорайоне Железнодорожный провел первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев. Он проверил подготовку к отопительному сезону и качество содержания дворов.
В контрольном обходе поучаствовали первый замглавы Балашихи Сергей Лукичев, замглавы округа Михаил Объедков, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Попов, а также представители управляющих компаний и активные жители.
Комиссия проверила ход подготовки нескольких домов на Пролетарской, Пионерской, Комсомольской улицах, улице Новой, а также Савинском шоссе к отопительному сезону. Обратили внимание и на содержание придомовых территорий.
«Мы сегодня прошлись по дворовым территориям центральной части микрорайона Железнодорожный. Здесь сотрудники управляющих компаний отлично убирают и качественно содержат территории. Замечаний нет. Мы обсудили ряд рабочих вопросов, связанных с текущим благоустройством дворов и заменой асфальта. Проверили подготовку к отопительному сезону, вся центральная часть микрорайона Железнодорожный готова к пуску тепла», - прокомментировал Сергей Лукичев.
Специалисты решили выложить плиткой дорожку около пешеходного перехода на одном из участков Савинского шоссе.
Отметим, что такие проверки регулярно проходят в разных районах округа по поручению главы Балашихи Сергея Юрова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».