22 ноября 2024, 12:42

Содержание дворов проверили в микрорайоне Венюково в Чехове

Медиасток.рф
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Глава городского округа Чехов проверил содержание дворов, дорог и тротуаров в микрорайоне Венюково. Михаил Собакин поручил устранить все недочеты оперативно.

Глава Чехова поручил очистить дворы, тротуары, придомовые территории и контейнерные площадки от мусора и веток, а также привести в порядок скамейки и информационные стенды. Специалисты должны восстановить ступени на входных группах.

«Уборка проводится. Выпал небольшой снег. Техника все равно выходит. Происходит посыпка дорожно-тропиночной сети. В общем, работа ведется, не прекращается. Недочеты, конечно, есть. В любом случае, будем их устранять в максимально короткие сроки», - сказал Михаил Собакин.

Подобные обходы проводят еженедельно. Все замечания устраняют оперативно.

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Благоустройство Чехов
22 ноября 2024, 12:45
Спектакль «Аленький цветочек» включили в детский репертуар театра в Пушкино
Пушкинский музыкально-драматический театр
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Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий принял участие в конференции музыкальных театров России. Мероприятие было посвящено 20-летию Ассоциации музыкальных театров. Всего в мероприятии участвовали более 70 театров, представляя страны России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Крайне важно, чтобы студенты, занимающиеся по специальности артист-вокалист, четко понимали перспективы в профессии, а учебные заведения понимали специфику театров. Я согласен с прозвучавшим на конференции мнением руководителя молодежной программы Большого театра Дмитрия Вдовина, что зачастую артисты, приходящие в труппы музыкальных театров не готовы представить себя профессиональному театру, и не оснащены для работы в профессии на должном уровне», - отметил Урецкий.

В рамках конференции прошли семинары, круглые столы и лаборатории, где обсуждали современное театральное образование, в частности, актуальные подходы в подготовке актеров музыкального театра. Одной из ключевых тем стала ко-продукция театров и развитие гастрольной деятельности. Также обсудили предстоящий X фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку».

Борис Урецкий договорился о включении в детский репертуар театра спектакля «Аленький цветочек» на 2025 год и проекта «Сокровища пиратов. Черная борода».

Театры
22 ноября 2024, 12:41
Ученица школы № 2 в Егорьевске победила на конкурсе Центрального Банка
Телеканал «360»
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Валерия Белова из Егорьевска приняла участие в конкурсе Центрального банка России. Она разработала мобильное приложение по защите персональных данных и выиграла путевку в «Артек».

Главный приз - поездка в детский лагерь в «Артек» на тематическую смену «Инвестирую в знания». Девушка посещала профильные занятия по ведению бизнеса, защите от мошенников и сбережению денежных средств. В будущем она планирует стать программистом. Победа в конкурсе от Центробанка помогла ей понять, что она движется в правильном направлении.

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«Финансовая грамотность и способы защиты от мошенничества» - именно на эту тему Центробанк провел конкурс среди учащихся. Валерия Белова из школы № 2 в Егорьевске стала его победителем, когда разработала мобильное приложение.

«Оно может прислать тревожное сообщение об угрозе, чтобы человек вовремя предпринял меры. Я думаю, что мое приложение будет востребовано, ведь за последнее время, по данным лаборатории Касперского, количество звонков от мошенников было увеличено на 42%», - рассказала победительница конкурса от ЦБ РФ Валерия Белова.

Школы ЦБ РФ Мошенничество Россия Детские лагеря Егорьевск Центробанк конкурсы
22 ноября 2024, 12:38
Субботник к 83-летию битвы за Москву и обороны Каширы прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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У мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» провели субботник к 83-летней годовщине битвы в 1941 году. В мероприятии приняли участие молодогвардейцы, депутаты, активные жители, сотрудники коммунальных служб из Нахибина и Красногорска.

Подготовка к 80-летию Победы уже началась в Подмосковье. В округах очищают мемориалы, братские могилы и памятники, некоторые из них реставрируют. Комплекс «Рубеж обороны Москвы» также приведут в порядок.

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Участники субботника убрали листву, собрали мусор и возложили цветы.

«Именно здесь в декабре 1941 года наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, и именно здесь защищались рубежи Москвы. Ежегодно мы это делаем: в преддверии праздника приезжаем на место, проверяем состояние памятника, вносим свой вклад в его содержание, помогаем нашей городской службе», - уточнил заместитель председателя Совета депутатов в Красногорске Богдан Андриянов.

Красногорск Субботник Москва
22 ноября 2024, 12:37
Схему движения на Просторной улице в Путилкове изменят в декабре 2024 года
Телеканал «360»
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Выездной прием администрации Красногорска прошел в офисе группы компаний «Самолет» — застройщика нескольких крупных комплексов в Путилкове. Участники рассмотрели десятки вопросов, в том числе транспортную доступность. С декабря этого года введут новую схему движения на Просторной улице.

Новая схема одностороннего движения для Большого Путилкова запланирована к вводу уже в декабре. Сейчас идет оформление разрешений в отделе ГИБДД.

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На встречу приехал глава Красногорска Дмитрий Волков. Он ответил на 10 вопросов жителей, в том числе о работе управляющих компаний и коммунальных служб. Одна из главных тем выездной администрации - загруженность дорог.

«Сегодня был рассмотрен план организации одностороннего движения по улице Просторная и совместно с заместителем Дмитрия Владимировича были даны ценные уточнения в рамках того, что нужно учесть. Также это было представлено жителям, которые пришли на прием. С их точки зрения - это действительно улучшит транспортную доступность и решит те проблемы, которые у нас существуют сейчас. Пока мы ожидаем введения в эксплуатацию тех паркингов, которые у нас будут в Путилкове», - рассказал управляющий ЖК «Большое Путилково» Денис Железняков.

Красногорск

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