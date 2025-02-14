Содержание дворов на улице Горького проверили в Лосино-Петровском

Три направления Московской железной дороги проходят на территории Одинцовского округа: Белорусское, Киевское и Большое кольцо. Их общая протяженность составляет более 180 километров. Основная проблема — разобщенность служб, что мешает ответственному содержанию станций и вокзалов.

Администрация предлагает передать содержание полосы отвода на станции Одинцово «Одинцовское городское хозяйство» и проведет совещание с Российскими железными дорогами. Разработали схему разграничения зон ответственности, что упростит обработку обращений граждан.

Стоит отметить, что для мониторинга состояния объектов используется система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, где фиксируются замечания для устранения. Также обсуждается ремонт открытого пешеходного перехода на станции Одинцово и возможность установки навесов. Ведется работа по запрету новых торговых объектов и осмотру уже установленных.

Также продолжается работа по запрету размещения новых торговых объектов на территории станции. Администрация совместно с представителями железной дороги повторно осмотрит установленные нестационарные торговые объекты, смонтированные без соблюдения требований пожарной безопасности, дорожного движения и внешнего облика города.