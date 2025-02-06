Содержание дворов на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском
Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец проверила содержание территории дома № 9 на Октябрьской улице. Вместе с муниципальным депутатом Альбиной Штатновой и лидером общественного мнения Светланой Алиферовой они ответили на вопросы жителей.
Жители отправили обращение на портал «Добродел» с просьбой убрать мусор у шестого подъезда. Его отработали.
Собственников многоквартирного дома также волнуют уборка прилегающей территории, ремонт тепловых сетей и благоустройство участка после. Все вопросы зафиксировали, а протокол отправили профильным структурным подразделениям в работу.
«Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе. Следите за анонсами на наших ресурсах», - сказала Валентина Тропанец.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.