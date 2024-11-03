03 ноября 2024, 21:20

Соцработники встретились с родителями детей с ОВЗ в Истре

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Сотрудники социальной сферы пообщались с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. На вопросы собравшихся ответили главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева и замглавного врача по детству Анна Соколова.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья задали медикам вопросы о медкомиссии, оформлении инвалидности, различных секциях. Собравшиеся спрашивали и о проблемах с записью к узким специалистам, а также о возможности увеличения штаба медиков.

«Все озвученные просьбы мы взяли „на карандаш“, записали контакты тех, кому нужна адресная поддержка. Сделаем все возможное, чтобы помочь этим семьям», - отметила главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева.

Подобные встречи помогают оперативно реагировать на просьбы и вопросы родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел новую выплату для семей с детьми с ограниченными возможностями в Подмосковье.

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Здравоохранение Больницы Истра Инвалиды
03 ноября 2024, 22:07
Школьники из Мытищ приняли участие в финале областного вокального конкурса
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Юные инспектора движения из Мытищ стали участниками финала Московского областного конкурса вокального мастерства «Голос юных инспекторов движения Подмосковья — 2024». Свои таланты продемонстрировали 12 финалистов из 11 округов Подмосковья.

На конкурс «Голос юных инспекторов движения Подмосковья - 2024» отправилась делегация городского округа Мытищи в составе юных инспекторов движения и педагогов школы № 9 и гимназии № 33. Мероприятие организовали Министерство образования Московской области и Управление Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области. Конкурс прошел в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».

В рамках мероприятия также наградили команды победителей Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2024». Региональный этап конкурса проходил на базе школы № 32 городского округа Мытищи.

Дипломами за лучший индивидуальный результат среди мальчиков в дисциплинах: «Фигурное вождение велосипеда» и «Автогородок» наградили Барышева Тимофея из Мытищ.

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Мытищи
03 ноября 2024, 21:35
Игры и музыкальные мероприятия пройдут в парке Одинцовского округа в ноябре
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Парк «Захарово» в Одинцовском городском округе приглашает жителей и гостей Подмосковья на развлекательные мероприятия в ноябре. Для детей и взрослых здесь подготовили веселые игры, познавательные занятия и музыкальные программы.

В понедельник, 4 ноября, гости парка «Захарово» посетят познавательную программу Театра сказок «История национального костюма». В то же время пройдет ярмарка на поляне сказок, а также народные игры и забавы.

В субботу, 9 ноября в 12:00, состоится встреча с писателем Иваном Пшеничниковым, а уже через час для юных посетителей пройдет развлекательная караоке-программа «Споемте, друзья!».

Образовательное занятие «Дворянское воспитание и образование детей в XVIII–XIX веках» и развлекательно-познавательное мероприятие «Игры пушкинской поры» проведут в парке «Захарово» в воскресенье, 10 ноября.

Все развлечения доступны для посетителей старше шести лет. Вход в большинстве случаев свободный.

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Одинцово Дети Парки
03 ноября 2024, 21:03
Фестиваль военной и патриотической песни прошел в чеховском селе Новый Быт
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В селе Новый Быт городского округа Чехов звучали композиции о любви к Родине. Там прошел фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Мероприятие собрало около 200 участников из 90 коллективов Подмосковья и соседних регионов.

При поддержке мужского монастыря Вознесенская Давидова пустынь Подольской епархии в чеховском селе Новый Быт организовали фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».

«Сколько песен было написано во время Великой Отечественной войны, которые уже стали народными. Не прошли без песен Чеченская и Афганская войны. И я уверена, что сейчас ребята, которые сражаются в зоне специальной военной операции не только поют уже всем известные песни, но и пишут песни о текущих реалиях, о настоящих событиях», - отметила заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина.

По словам режиссера массовых мероприятий Анастасии Забияко, в село Новый Быт съехались свыше 190 участников из Ступино, Серпухова, Подольска, Чехова и Москвы. Прибыли и конкурсанты из Калужской и Тульской областей.

«Мы на этот фестиваль приезжаем уже третий год. Он стал для нас уже очень родным. Очень нравится теплая, радушная атмосфера этого конкурса, дети с удовольствием едут. Мы приготовили сольные номера», - поделилась режиссер массовых мероприятий Дома культуры «Ровесник» Светлана Косарева.

В жюри конкурса приняла участие российская певица и участница популярных телешоу Мари Карне.

«Я сегодня, конечно, предвкушаю действительно не просто конкурс, а большой праздничный концерт. Конечно, оценивать всегда сложно, всегда волнительно. Потому что я, пожалуй, сама была очень долгое время на этом месте, на месте конкурсанта. И я, наверное, как никто другой понимаю, насколько это все волнительно, как все стараются показать свой максимум», - поделилась она.

Победителей и призеров наградят дипломами лауреатов различных степеней, гран-при и специальным призом от Вознесенской Давидовой пустыни.

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Чехов Фестивали конкурсы
03 ноября 2024, 20:28
Пятиклассников гимназии № 2 в Чехове посвятили в кадеты
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В городском округе Чехов в торжественной обстановке ученикам пятого класса гимназии № 2 вручили значки кадетов. Мероприятие объединило педагогов, школьников, родителей и ветеранов боевых действий.

Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Чехове. В актовом зале гимназии № 2 поздравить пятиклассников собрались ученики, родители, педагоги и другие многочисленные гости, среди которых были и ветераны боевых действий.

«Кадетское движение, которое есть уже у нас в городском округе Чехов в школе № 3 и в любучанской школе, сегодня пополняется новыми кадетами, новыми участниками этого движения. Поэтому ребята, я вас сегодня поздравляю с этим ответственным и серьезным шагом», - сказала директор гимназии № 2 Марина Тарасова.

Кадетами стали 28 мальчиков и девочек.

«Для меня посвящение в кадеты - это очень большая ответственность и большая вера в страну. Мама была очень рада, а папа гордился, так как она сам был в военном училище», - поделился кадет, ученик 5 «К» класса гимназии № 2 Даниил Кузминов.

По словам классного руководителя школьников Татьяны Амочкиной, это первый класс кадетов в гимназии № 2. На церемонии посвящения юнармейцы торжественно вынесли флаги России и Московской области.

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Дети Чехов Школьники

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