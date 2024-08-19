19 августа 2024, 16:02

Социальный опрос к годовщине запуска МЦД-3 провели в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Третий московский диаметр уже год перевозит пассажиров по маршруту. Жители Химок ответили на несколько вопросов о роли общественного транспорта в их жизни.

Поездами третьего московского диаметра воспользовались свыше 130 миллионов человек со дня его запуска. Только за сутки он перевозит около 415 тысяч пассажиров.

Жители Химок рассказали, как проходят их поездки на электричках. Большинство отметили, что время в пути до центра Москвы значительно сократилось, а добираться стало проще и удобнее.

«Очень удобно, что не нужно пересаживаться на несколько линий метро - теперь достаточно просто сесть на МЦД и наслаждаться поездкой. Я даже стала чаще ездить в центр города, ведь это стало таким простым делом!» - рассказала жительница Химок Елизавета Попова.

Также участники опроса выделили удобство новых поездов: внутри установлены мягкие сиденья и беспроводные зарядки. Это позволяет пассажирам работать и отдыхать в пути.

Напомним, что третий диаметр включает станции «Малино», «Фирсановская», «Сходня», «Подрезково», «Химки» и «Левобережная». Самая популярная платформа - «Химки», ее выбирают более 23 тысяч жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Опросы МЦД
19 августа 2024, 16:45
Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Самая большая школа в Мытищах готова встретить учеников 2 сентября. Новое учреждение откроют в ЖК «Новое Медведково».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи
19 августа 2024, 16:34
Фельдшерский пункт откроют в деревне Колычево
Мособлархитектура
Читайте нас в: Google Новости
Фельдшерский здравпункт построят в деревне Колычево под Егорьевском

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенков, фельдшерский пункт построят вблизи автобусной остановки Колычево-1 и улицы Садовая. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую и процедурную.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 1190 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год», - рассказал он.

Здание будет иметь форму квадрата, его оформят в жемчужно-белом цвете с акцентными серо-бежевыми панелями. Здание построят из железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью. На территории проведут озеленение и обустроят парковку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Строительство Егорьевск
19 августа 2024, 16:25
Канцелярию к школе помогли собрать нуждающимся семьям в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В Общественную приемную партии «Единая Россия» в Воскресенске обратилась мама двоих детей, один из которых является инвалидом, с просьбой о помощи в подготовке к школе. Партийцы оперативно откликнулись на просьбу и передали портфель для первоклассницы, а также набор канцелярии для обоих детей.

Руководитель общественной приемной партии Юлия Яковлева подчеркнула, что активисты всегда помогают многодетным и малоимущим семьям, а также семьям бойцов специальной военной операции в подготовке школьников к 1 Сентября.

Напомним, что принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и принести школьные принадлежности может любой желающий до конца августа. Адрес Общественной приемной: улица Советская, 16А.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Школьники Воскресенск
19 августа 2024, 16:25
Соревнования по лыжероллерному спорту прошли в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Соревнования по лыжероллерному спорту в Дмитрове собрали 85 человек. Мероприятие посвятили памяти героев, погибших во время СВО.

На старте в Центре зимних видов спорта в Дмитрове вышли участники разного уровня подготовки - от любителей до профессионалов. Они представляли Дмитров, Яхрому, Павловский Посад, Сергиев Посад, Орехово–Зуево, Ивантеевку, Талдом, Электросталь, Зеленоград, Солнечногорск, Москву, Дубну, Мытищи и Красноармейск.

Церемонию награждения участников провел шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков.

В числе лучших оказались спортсмены из Дмитрова, завоевавшие восемь медалей: одну золотую, шесть серебряных и еще одну бронзовую. Так, победительницей стала Ульяна Красненкова, второе место заняли Андрей Сариков, Тимур Красненков, Алена Герасимова, Евгений Безруков, Иван Сурков, Мария Прудникова, а третьим к финишу пришел Сергей Сариков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дмитров

Новости по теме