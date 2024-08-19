Социальный опрос к годовщине запуска МЦД-3 провели в Химках

Поездами третьего московского диаметра воспользовались свыше 130 миллионов человек со дня его запуска. Только за сутки он перевозит около 415 тысяч пассажиров.

Жители Химок рассказали, как проходят их поездки на электричках. Большинство отметили, что время в пути до центра Москвы значительно сократилось, а добираться стало проще и удобнее.

«Очень удобно, что не нужно пересаживаться на несколько линий метро - теперь достаточно просто сесть на МЦД и наслаждаться поездкой. Я даже стала чаще ездить в центр города, ведь это стало таким простым делом!» - рассказала жительница Химок Елизавета Попова.

Также участники опроса выделили удобство новых поездов: внутри установлены мягкие сиденья и беспроводные зарядки. Это позволяет пассажирам работать и отдыхать в пути.

Напомним, что третий диаметр включает станции «Малино», «Фирсановская», «Сходня», «Подрезково», «Химки» и «Левобережная». Самая популярная платформа - «Химки», ее выбирают более 23 тысяч жителей.

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