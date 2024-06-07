Социальных работников поздравили с профессиональным днем в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник отдельно подчеркнул, что работники социальной службы уделяют особое внимание семьям участников специальной военной операции. Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил, что в этой профессии нет случайных людей, в ней остаются лишь те, чье призвание - помогать.

«Вы работаете с людьми, оказавшимися в непростой жизненной ситуации, - отметил Олег Сотник. - Вы несете им радость и уверенность в завтрашнем дне».

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