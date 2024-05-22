Социальную газификацию деревни Татарки проверил глава Одинцовского округа

Подключение к газу прошло без проблем – подрядная организация проложила коммуникации до дома. Хозяева дома только купили оборудование.

«Вместе с многодетной семьёй Весельских приготовили яичницу на газовой плите. Благодаря президентской программе их дом теперь подключен к магистральному газопроводу. Дом семья раньше отапливала газгольдером, что было довольно накладно. В ноябре прошлого года его подключили к газу по программе социальной газификации, что сразу позволило сэкономить. В качестве примера глава семейства привёл последнюю зиму: стоимость отопления от газгольдера доходила до 15 тысяч рублей в месяц, теперь же в пиковые холода расходы составили от двух до трех тысяч», - рассказал Андрей Иванов.

Для участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, предусмотрена льгота. Они могут получить субсидию на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ по присоединению к газовым сетям. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Жителям Московской области напомнили: чтобы подключить дом к газу, нужно подать заявку на социальную газификацию онлайн - на сайте «Мособлгаза» или лично - в офисе «Мособлгаза».

Актуальное расписание всех офисов размещено на сайте организации в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».

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