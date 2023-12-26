Социальную адаптацию иностранных граждан обсудили в Красногорске

«Наша с вами задача - заниматься разъяснительной и проактивной работой. Для всех был непростой год, было много вопросов, требующих нашего внимания. Нужно очень грамотно подходить к решению этих задач в каждом конкретном случае», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе на открытии заседания.

В нем поучаствовали руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций, парламентарии и другие.

«Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной и национальной политики, но и зарекомендовало себя как площадка передового опыта и позитивных практик в этой сфере, внутренней жизни, как в ЦФО, так и во всей стране. Нельзя не вспомнить, что один из первых форумов „Народы России“, первые конкурсы социальных проектов, первые дома национальности», - сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин.

На данный момент в Подмосковье работают 128 национальных общественных объединений.

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