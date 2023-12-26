26 декабря 2023, 22:07

Социальную адаптацию иностранных граждан обсудили в Красногорске

Читайте нас в: Google Новости

В Красногорске состоялось заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. На нем обсудили социальную адаптацию иностранцев, которые работают в регионе.

«Наша с вами задача - заниматься разъяснительной и проактивной работой. Для всех был непростой год, было много вопросов, требующих нашего внимания. Нужно очень грамотно подходить к решению этих задач в каждом конкретном случае», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе на открытии заседания.

В нем поучаствовали руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций, парламентарии и другие.

«Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной и национальной политики, но и зарекомендовало себя как площадка передового опыта и позитивных практик в этой сфере, внутренней жизни, как в ЦФО, так и во всей стране. Нельзя не вспомнить, что один из первых форумов „Народы России“, первые конкурсы социальных проектов, первые дома национальности», - сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин.

На данный момент в Подмосковье работают 128 национальных общественных объединений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
26 декабря 2023, 18:52
Еще 19 учреждений в Подмосковье назвали в честь государственных и общественных деятелей
Читайте нас в: Google Новости
Министерство территориальной политики присвоило почетные имена государственных и общественных деятелей 19 подмосковным учреждениям в 2023 году. Речь идет об образовательных, медицинских и культурных организациях.

«Одно из направлений деятельности нашего ведомства - присвоение почетных имен государственных и общественных деятелей государственным предприятиям и учреждениям Московской области», - уточнили в министерстве.

Так, в этом году школу № 3 в Дедовске назвали в честь дважды Героя Советского Союза Белобородова, школа № 15 получила имя Героя Российской Федерации Буриличева, а детская областная больница обрела имя Леонида Рошаля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
26 декабря 2023, 18:39
Юным футболистам в Серпухове подарили форму и мячи к Новому году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Александр Коган в преддверии Нового года посетил воспитанников футбольной секции при школе № 11 в Серпухове. Ребята получили в подарок новую форму и инвентарь.

«Все началось с акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В конце августа привезли в серпуховскую семью рюкзаки со всем необходимым для учебы. Тогда я и познакомился с Сашей Бутыриным», - рассказал Коган.

По словам депутата, позже Саша нашел его в соцсетях и попросил помочь команде обновить футбольную форму. Так, в школьную секцию передали 20 комплектов формы и семь мячей. Депутат поздравил ребят с наступающим праздником, пожелал продуктивных тренировок и побед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Футбол
26 декабря 2023, 18:06
Сотрудники онкодиспансера в Балашихе победили на конкурсе «Подмосковный врач»
Ирина Мальцева
Читайте нас в: Google Новости
Онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Медики также получили губернаторскую премию.

Конкурс проводился в три этапа: компьютерное тестирование, практические задания на симуляционном оборудовании и собеседование. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медики больниц региона.

Лучшими в Московской области стали 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. По условиям конкурса, опыт работу участников должен быть не меньше десяти лет. Например, Александр Белко 12 лет трудится в Московском областном онкодиспансере.

«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», - прокомментировал Белко.

Людмила Лазовская трудится в онкодиспансере уже 26 лет. Ежедневно врач принимает более 20 пациентов, которым помогает в выявлении и лечении новообразований.

«Супруг тоже работает вместе со мной в МООД. У нас трое детей. Старшая дочь стала медиком. Так сложилось, что все наши друзья тоже врачи, и общая встреча на любом празднике через десять минут становится консилиумом. Но я очень люблю свою профессию», - подчеркнула Лазовская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Балашиха
26 декабря 2023, 18:00
Работники «Мособлпожспаса» собрали ель из пожарных рукавов в Щелкове
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники пожарно-спасательной части № 300 «Мособлпожспаса» провели челлендж. Они собрали новогоднюю елку из пожарных рукавов в Щелкове.

Вес конструкции составил около 50 килограммов. Ствол и ветви ели сделали из пожарных рукавов, а в качестве украшений использовали огнетушители, конусные ведра и другие вещи, которые используют при тушении пожаров.

«В период новогодних праздничных дней происходит на территории РФ, Московской области рост пожаров в связи с тем, что все хотят повысить праздничное настроение. В этот период населению не нужно оставлять без присмотра всякие новогодние украшения и, уходя из дома, или в ночное время их выключать», - сообщил начальник ПСЧ-300 теруправления № 5 «Мособлпожспаса» Владимир Пискун.

Этим челленджем жителям напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности в новогодние праздники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».


Спасатели

Новости по теме