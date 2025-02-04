Социально-бытовой центр для детей с особенностями развития открылся в Мытищах

Основная задача центра - через практическое обучение снизить зависимость детей от окружающих, укрепить их уверенность в своих силах и сформировать важные навыки, которые пригодятся в самостоятельной жизни. В центре проводятся курсы по кулинарии, сервировке стола, использованию бытовых приборов, уборке, глажке, мытью посуды и другим жизненно важным умениям.

В день открытия воспитанники центра уже успели освоить первые уроки: они научились готовить блины и приняли участие в мастер-классе по изготовлению полезных леденцов. Обучение рассчитано на три месяца и завершится сдачей экзаменов по полученным навыкам. В конце курса участникам выдадут свидетельства о прохождении программы.

Проект «Нежный. Во благо» направлен на создание условий для социальной интеграции детей с особенностями развития, а также на поддержку их семей. Центр станет не только местом обучения, но и пространством, где дети смогут раскрыть свои способности и почувствовать себя увереннее в повседневной жизни.