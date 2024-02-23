23 февраля 2024, 23:09

Собственный мерч на стикерпаках и открытках появился у Балашихи

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Творческое объединение «Энтузиасты» разработало мерч для Балашихи. Исторические места города появились на открытках, а на стикерпаке — мемы.

Идея создать уникальный образ Балашихи родилась у художников и дизайнеров проекта еще в октябре. По словам художницы Али Слановой, она рисовала иллюстрации с видами города к открыткам.

«Я в каждом из этих мест бывала и рисовала там пленэры с натуры. То есть я знаю, что я рисую, уже несколько раз рисовала эти усадьбы и этот „Биг-Бен“. Поэтому мне было легко работать с этим материалом. Очень много красивых мест в городе, которые хочется запечатлеть и показать людям», - рассказала Сланова.

Стикерпак с мемами про город делала дизайнер Юлия Александрова. Она отметила, что цель проекта - найти интересные предметы.

«Мы думали, какие вообще предметы могут быть интересными. Что-то такое сувенирное, но, чтобы это было молодежно. Например, наши стикеры можно приклеить на стаканчик. И мы начали с мемов, это что-то такое современное», - пояснила Александрова.

Идея у творческого сообщества «Энтузиасты», по словам куратора Ирины Фильченковой, появилась внезапно. Ребята начали изучать историю города, какие с ним связаны легенды, истории, мемы и поняли, что станет мерчем Балашихи.

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Школьники Балашиха
23 февраля 2024, 23:32
Ключи от новых квартир получили 18 семей переселенцев из аварийного жилья в Клину
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Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья в Клину. Новоселье скоро отпразднуют 50 семей.

Жители переедут из здания старой казармы еще дореволюционной постройки, признанной в 2012 году аварийным по федеральной программе расселения ветхого жилья.

Участница программы Маргарита Казанцева получила ключи от однокомнатной квартиры.

«У меня однокомнатная квартира, площадь - 50 квадратных метров. Большая комната, окна выходят в парк. Квартира уже с ремонтом, установлена газовая плита и поклеены обои. Все в отличном состоянии», - рассказала Казанцева.

Квартиры оборудованы счетчиками воды, а в ближайшее время здесь установят и датчики утечки газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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Клин
23 февраля 2024, 22:34
Команды из трех округов представят Московскую область в финале турнира «Золотая шайба»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Четыре команды представят Подмосковье на заключительном региональном этапе Московской области всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В финале сразятся спортсмены из Раменского, Богородского и Сергиево-Посадского городских округов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, всего в областном этапе приняли участие более 300 юных хоккеистов, которые прошли отбор в рамках муниципальных соревнований по месту жительства.

Областные соревнования проходили с 13 по 15 февраля и с 20 по 22 февраля в Подольске. Команды юных хоккеистов боролись за право защищать честь Московской области в четырех возрастных группах.

Команды-победители представят Подмосковье в финале легендарного турнира, в котором принимают участие сборные юных хоккеистов от Калининграда до Сахалина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Раменское Богородский
23 февраля 2024, 22:10
Коммунальную проблему жителя Сходни поможет решить выездная администрация Химок
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Встречу с жителями микрорайона Сходня провела выездная администрация в школе № 22. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его заместители, муниципальные депутаты и представители управлений профильных ведомств отвечали на вопросы горожан, которые традиционно касались сферы ЖКХ.

Так, житель дома № 89 на улице Первомайская Владислав Морару сообщил о проблемах отсутствия циркуляции ГВС в одном из стояков и составления акта обследования состояния дома для застройщика.

Представители управляющей компании для обследования состояния стояка незамедлительно отправили инженера, а вопрос взяли на контроль и пообещали в ближайшее время сообщить о результатах проверки.

По словам председателя совета депутатов городского округа Химки Сергея Малиновского, по многим вопросам уже есть готовые решения.

«Кроме этого, сотрудники администрации иногда прямо „с колес“ начинают заниматься решением этих проблем: вместе с жителем выезжают на место, проводят осмотр территории и оценивают масштаб ситуации, предлагая либо конкретные решения, либо беря время на его проработку», - пояснил Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
23 февраля 2024, 21:19
Более пяти тысяч человек приняли участие в юбилейной «Гонке Александра Легкова»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более пяти тысяч любителей лыжного спорта приняли участие в «Гонке Александра Легкова». На соревнования приехали представители 45 регионов страны, президент России Владимир Путин в своем приветственном слове пожелал спортсменам удачных стартов и достойных побед.

Гонка посвящена десятилетию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым Олимпийского золота.

По словам министра спорта России Олега Матицина, подобные соревнования - это прямое наследие олимпиады в Сочи.

«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. Сегодня символично то, что гонка проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. Спортсмены - это люди, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных аренах», - заявил Матицын.

Юбилейная гонка Александра Легкова прошла в Сергиево-Посадском городском округе в городе Пересвете на территории парк-отеля «Русские сезоны курорт Пересвет».

Почетными гостями стали прославленные спортсмены с мировыми именами, чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова и другие.

Общий призовой фонд юбилейной «Гонки Александра Легкова» составил пять миллионов рублей.

Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 километров, а юные участники - один, три и пять километров.

Во второй день, 24 февраля, пройдет лыжный мастер-класс от спортсменов-профессионалов.

Напомним, что первые соревнования прошли в 2015 году, участниками которых стали тысячи любителей лыжного спорта от пяти до 75 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад

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