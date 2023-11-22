Собственные доходы бюджета Подмосковья превысили 850 миллиардов рублей с начала года

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Поступления по налогу на прибыль превысили уровень прошлого года на 31% и достигли 301 миллиарда рублей. По этой статье доходов высокий темп показали обрабатывающее производство (плюс 35,5%), торговля (плюс 14,3%) и финансовый сектор (рост в 2,5 раза).

Доходы от НДФЛ выросли на 13,4% - до 320 миллиардов рублей. Наибольшая доля отчислений у организаций обрабатывающих производств (плюс 21%).

Поступления по налогам на совокупный доход возросли на 16,1% - до 79,5 миллиарда рублей в результате активной деятельности малого и среднего бизнеса. Этому способствовало и увеличение в 1,4 раза числа самозанятых.

Доходы по налогам на имущество увеличились до отметки 94,5 миллиарда рублей, показав прирост 8,7%.

Неналоговые доходы бюджета составили 54,1 миллиарда рублей, показав незначительное снижение на 1,4% на фоне высокой базы предыдущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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