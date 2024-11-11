11 ноября 2024, 22:05

Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ участков на 2,1 млрд рублей

Фото Минимущества
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Более восьми тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков с начала года в Подмосковье. За этот период бюджет региона получил более 2,1 миллиардов рублей.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, по расчету платы за изменения ВРИ направлено более 12 тысяч положительных решений на сумму более 10 миллиардов рублей сначала года.

Как пояснили в ведомстве, Росреестр вносит изменения в ЕГРН только после оплаты услуги по изменению вида разрешенного использования. Однако следует помнить, что изменение ВРИ земельного участка может отразиться на его кадастровой стоимости и на величине земельного налога.

Рассчитать стоимость услуги можно, воспользовавшись сервисом Минимущества на региональном сайте госуслуг.

Чтобы узнать вид разрешенного использования земли нужно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта. Это можно сделать на сайте госуслуг, на сайте Росреестра, в офисах МФЦ или через сервис «Публичная кадастровая карта».

Недвижимость Госуслуги МФЦ
11 ноября 2024, 22:53
Инспекторы ГИБДД в Балашихе исполнили мечту 4-летнего мальчика
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Арсению Захарову всего четыре года, но он уже определился с будущей профессией. По словам мамы, мальчик пытается останавливать машины, изображая инспектора дорожного движения. В День полиции мечту мальчика исполнил Балашихинский отдел ГАИ. Арсений прожил целый день в роли настоящего сотрудника Госавтоинспекции.

В День сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, инспекторы ГАИ провели для Арсения увлекательную экскурсию, на которой показали, как проходит их работа. Мальчику продемонстрировали служебные автомобили, экипировку и работу с различными техническими средствами.

\"Выражаю огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции «Балашихинское» за то, что в свой профессиональный праздник вы осуществили мечту моего сына, познакомили его с работой автоинспекции, показали ему патрульный автомобиль и даже прокатили его\", - рассказала мама мальчика Наталья Захарова.

День сотрудника органов внутренних дел был установлен в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года, а его история уходит корнями в День советской милиции, утвержденный в 1962 году. Праздник отмечается в день принятия 10 ноября 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам \"О рабочей милиции\", что ознаменовало начало законодательного оформления милиции в России.

Экскурсия для Арсения не только позволила ему узнать больше о работе ГАИ, но и укрепила его мечту о службе в органах правопорядка. Этот случай подчеркивает важность создания положительного имиджа правоохранительных органов среди молодежи и поддержки детских мечт.

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Дети Балашиха
11 ноября 2024, 22:53
Жительница Балашихи приняла участие в программе «Капитаны культуры»
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Заведующая культурно-массовым отделом КДЦ «Заря» Оксана Бусова приняла участие в программе «Капитаны культуры», которая прошла в Академии творческих индустрий «Меганом» в Республике Крым. В течение пяти дней она вместе с руководителями культурных учреждений осваивала современные управленческие стратегии и делилась профессиональным опытом.

Программа «Капитаны культуры» является масштабным образовательным проектом, направленным на развитие управленческого состава в сфере культуры по всей России. В этом году во втором потоке программы участвуют более 120 представителей из 43 регионов, представляющих различные культурные организации страны. Участники проходили обучение как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Первый этап обучения стартовал в сентябре и был посвящен освоению методов управления, развитию стратегического мышления и лидерских качеств. В ходе второго модуля, который проходил с 1 по 6 ноября, участники узнали о техниках ситуационного руководства, планирования и распределения ресурсов. Финальным этапом программы стала презентация проектов по усовершенствованию работы культурных организаций.

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и организации Росмолодежь. Академия творческих индустрий «Меганом» представляет собой концептуально новую образовательную среду для молодых представителей культуры и искусства, а также является ядром арт-кластера «Таврида». Образовательный центр предоставляет специалистам возможность расширять свои знания и профессиональные компетенции под кураторством лидеров направлений и участвовать в интерактивных проектах.

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Балашиха Минкультуры РФ
11 ноября 2024, 22:53
Еще два спортивных комплекса открыли в Богородском округе
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Школьные многофункциональные спортивные площадки открыли в Ногинске и Электроуглях. У ребят появились универсальные локации для игры с мячом, а также футбольное поле с искусственным газоном и беговая дорожка.

Спорткомплексы появились на базе Центров образования № 8 в Ногинске и № 28 в микрорайоне Вишняковские Дачи. Площадки оборудованы современными уличными тренажерами, универсальными площадками, также для болельщиков установлена небольшая трибуна.

Кроме этого, Центр образования № 8 присоединился к программе «Единая школьная спортивная лига». В рамках реализации данного проекта особое внимание будет уделено следующим четырем видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Уже сформированы команды с руководителями и наставниками. Так что теперь есть все необходимые условия и база для воспитания здорового поколения.

«Каждый раз, приступая к строительству того или иного объекта, мы всегда подчеркиваем, что здесь важен комплексный подход. Чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. Да, были определенные проблемы со строительством спортивного ядра в Центре образования № 8 - сложно было его включить в госпрограмму, выбрать место, но дети должны развиваться. „Общими усилиями все сложности удалось преодолеть“, -сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На спортивных площадкахможет заниматься спортом любой желающий. Комплексы программы губернатора «Открытый стадион» работают ежедневно.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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Дети Строительство Баскетбол Футбол Богородский Образование
11 ноября 2024, 22:41
Тендер на строительство теплового пункта объявили во Власихе
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на строительство блочного теплового пункта объявили во Власихе. Все работы необходимо завершить 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить с последующей поставкой оборудования блочный тепловой пункт в городском округе Власиха, в районе пересечения улиц Озерная и Солнечная.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Строительство Работа Власиха конкурсы

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