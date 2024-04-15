Собрание литературного объединения «Радуга» прошло в Воскресенске

Муниципальный депутат городского округа Химки Глеб Демченко с волонтерами и местными жителями собрал гуманитарный груз для бойцов зоны специальной военной операции. Посылку с вещами первой необходимости уже доставили военнослужащим.

Депутаты, общественники и сотрудники местных организаций каждый день передают гуманитарную помощь в зону спецоперации. В общей сложности в Химках собрали более 200 тонн гуманитарного груза.

«Любая поддержка и внимание со стороны соотечественников важны. Военнослужащим вместе с вещами первой необходимости передаем письма и рисунки от детей. Бойцы носят их в нагрудных карманах, как напоминание о том, ради кого они сейчас находятся вдали от дома», - рассказал Глеб Демченко.

Адреса пунктов сбора гуманитарного груза можно уточнить в центре поддержки участников спецоперации и их семей по номеру телефона: 7 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

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