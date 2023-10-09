Соблюдение правил содержания торговых точек проверили в Лосино-Петровском
Рейд по торговым объектам прошел в Лосино-Петровском. Недобросовестным предпринимателям выдали предписание устранить нарушения в ближайшее время и привести территорию в порядок.
Подобные рейды проводятся еженедельно. В этот раз среди основных замечаний - отсутствие тротуаров и парковки близи торговых павильонов, грязь и лужи.
«Мы с вами все проживаем кто-то здесь, кто-то в соседних округах. Каждый день здесь работаем, проезжаем, гуляем. И этот внешний облик, конечно, для горожан очень важен», - отметил заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иван Бурнакин.
Данный земельный участок находится в собственности у физического лица, и назначение позволяет осуществлять торговлю. Но тем не менее внешний облик должен соответствовать предъявляемым требованиям.
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