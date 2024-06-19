19 июня 2024, 23:54

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Телеканал «360»
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Знак отличия Росгвардии впервые получит розыскная собака по кличке Жокер из Сергиева Посада. За полтора года службы пес совершил более 60 боевых выездов.

Инспектор-кинолог ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области по имени Анастасия отметила усердность Жокера и рассказала о характере служебной собаки.

«Это та собака, которая выполняет задания с первого раза. Он не любит еще раз переделывать. Он выполнил, получил поощрение, - все он свободен», - рассказала Анастасия.

На службу в ОМОН пес попал из тюменского питомника. Из маленького щенка, которого любя называли Пирожком, он вырос в Жокера - первую собаку в Подмосковье, которая получит знак отличия Росгвардии за самое большое количество боевых результативных выездов. И дело здесь не только в ежедневных тренировках. Доверие и преданность хозяину - вот залог успеха.

«Если я буду нервничать, нервничать будет и он. То есть он почувствует и, возможно, результата мы не покажем. Это как на экзамене - ты знаешь, что он все сдаст, но какой-то мандраж присутствует. И если ты даешь слабину - сразу начинает вести себя по-другому. Ты это сразу видишь», - отметила специалист.

Среди ежедневных тренировок - поиск «закладок». Настоящую взрывчатку прячут в заброшенных зданиях, под машинами и даже в открытом поле. У команды кинолога и собаки есть своя схема сигналов.

«Он сразу же, как только обнюхает машину, найдет источник - покажет позой, он сядет. И дальше я своим сигналом передаю саперу что да, мы нашли. И дальше идет работа сапера», - рассказала Анастасия.

Орден Росгвардии, который скоро получит пес, - не повод расслабляться. Впереди его ждет еще много работы.

«Из-за того, что он первый получит, наверное, легкая ответственность есть за это. Нас сейчас наградят и нельзя потом спускать планку. Нужно двигаться вперед и работать еще больше», - подытожила кинолог.

Сейчас Жокеру семь лет. Впереди еще год активной работы, а после - заслуженная пенсия. Анастасия призналась, что заберет собаку себе, ведь за время службы он стал ей верным другом и членом семьи.

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Награды Собаки Росгвардия Сергиев Посад
19 июня 2024, 23:01
Пункт приема вторсырья «Мегабак» открыли в Лыткарине
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Торжественное открытие пункта приема вторичного сырья «Мегабак» состоялось в городском округе Лыткарино. Теперь местные жители получили возможность сдать на переработку бумагу, пластик и другое вторсырье.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что это 61-я площадка проекта «Мегабак» которая заработала на территории региона.

Кроме того, это 18-я площадка, которая работает в новом формате. Теперь местные жители могут не только сдать на переработку вторсырье, но и получить за это вознаграждение в виде денежных средств.

В рамках открытия гости приняли участие в развлекательной программе, а также получили возможность сдать ненужные вещи на переработку. Новая площадка расположена в городе Лыткарино на Тураевское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу разобраться с вывозом ТКО в регионе. Он подчеркнул, что в регионе ужесточаются правила и вводятся штрафы.

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Переработка Лыткарино Экология Мусор
19 июня 2024, 22:30
Серпухов получил статус наукограда
Пресс-служба губернатора Московской области
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Городской округ Серпухов получил статус наукограда. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В минувшем марте правительство Подмосковья сообщило, что Минобрнауки утвердило стратегию развития Серпухова. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что присвоение статуса наукограда открывает новые возможности для развития городского округа.

Кроме того, это позволит реализовывать важнейшие стратегические научные идеи, что, в свою очередь, поможет обеспечить технологический суверенитет.

«Большой Серпухов - знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные, стратегические научные идеи», - отмечал глава региона.

При этом статус наукограда теряют Пущино и Протвино, которые в прошлом году вошли в состав Серпухова.

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Серпухов Наукоград Андрей Воробьев Михаил Мишустин
19 июня 2024, 21:19
Пенсионеры из Химок прошли более 150 километров скандинавской ходьбой в 2024 году
Администрация Химки г.о.
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Участники проекта «Активное долголетие» преодолели в этом году более 150 километров на занятиях по скандинавской ходьбе в Химках. Наставники и инструкторы регулярно встречаются с долголетами на свежем воздухе.

Летом на природе жители округа старшего поколения смогут не только ходить со специальными палками, но и заниматься йогой, дыхательной гимнастикой, танцами и физкультурой.

«Для пенсионеров Химок на базе клуба организованы различные досуговые мероприятия в парках. Например, в парке имени Величко долголеты приглашаются на занятия физической культурой каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов», - отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте «Активного долголетия» в разделе «Активности» Развлекательные и обучающие мероприятия для жителей старшего поколения в Химках проводят регулярно. Посетить их можно по предварительной записи, обратившись по телефону: 7 495 572-65-14.

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Природа Химки Активное долголетие
19 июня 2024, 21:08
Свыше 360 дел в рамках «Антимусорного рейда» возбудили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Ежегодное мероприятие под названием «Антимусорный рейд» проходит в подмосковных лесах с 8 апреля. Оно направлено на предотвращение несанкционированного выброса мусора в лесах.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, сотрудники лесной охраны, администрации городских округов и общественные лесные инспектора регулярно проводят рейды для выявления несанкционированных свалок мусора на территории лесного фонда.

«Всего же с апреля возбуждено 361 административное дело и составлено 130 протоколов», - добавил Евгений Агулов.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в лесничествах Дмитровского (127 нарушений), Орехово-Зуевского (61), Сергиево-Посадского (43), Истринского и Ступинского (по 39 нарушений в каждом) округов.

Только за первый летний месяц текущего года было возбуждено 236 административных дел, по которым составлено 83 протокола об административных правонарушениях. По остальным 1153 фактам продолжается расследование и выявление виновных лиц.

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Свалки Экология Мусор

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