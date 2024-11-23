Снятый в Павловском Посаде фильм стал победителем всероссийского конкурса

Этот проект стал настоящим примером народного творчества: в его создании приняли участие школьный театр «Веретено», театральный коллектив «СказкаГрад», профессиональный актер театра Сергей Шимин, исполнивший роль разбойника Чуркина, а также множество энтузиастов, объединенных любовью к Павловскому Посаду, его культуре и истории.

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников - более 250 проектов из разных регионов страны боролись за победу в более чем 30 номинациях. Оценивали работы профессионалы высочайшего уровня - эксперты в области видеомаркетинга и брендинга из семи федеральных телеканалов. Творческим вдохновителем и создателем фильма выступила Анна Суница, директор и главный редактор телеканала «Радуга».

«Сильнейшие соперники, упорная борьба! Приятно, что члены жюри и зрители со всей страны смогли увидеть Павловский Посад, оценить его уютную красоту, благоустроенные общественные территории, новые парки и скверы… Поздравляю всех причастных к созданию фильма! Это наша общая победа!», - отметила Анна Андреевна.

Но на этом успех павлово-посадского проекта не заканчивается. До 30 ноября фильм «Тайна старинных часов» участвует в народном голосовании в социальных сетях. Все желающие могут поддержать подмосковный проект и помочь ему завоевать еще одну награду.

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