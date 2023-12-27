27 декабря 2023, 13:21

«Снова оттепель». Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом

РИА «Новости»
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Температура в Московской области в преддверии наступающего Нового года будет иметь неровный ход. Об этом в беседе с «360» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Больших морозов не предвидится, и большого тепла не предвидится. Снова оттепель нас ждет», - указал эксперт.

Специалист отметил, что днем 28 декабря в Подмосковье ожидаются небольшие морозы от одного до четырех градусов, а 29 и 30 декабря начнется потепление, пройдут небольшие осадки.

«В пятницу - в виде мокрого снега, в субботу - в смешанной фазе. Ночью, особенно в субботу, температура будет находиться у нулевой отметки и даже нигде не опустится ниже нуля по области», - добавил Ильин.

Ночь 29 декабря будет прохладной, пойдет небольшой снег, подчеркнул синоптик. По его словам, уже 30 декабря температура поднимется до +4 градусов, а на севере области - до нуля или до +1 градуса.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предположила, что в первый день Нового года столбики термометра в Московской области покажут плюсовую температуру. Она заверила, что, несмотря на это, жители Подмосковья не останутся без снега в преддверии праздников.

Праздники Прогноз погоды Погода Новый год
27 декабря 2023, 13:18
Глава Солнечногорска исполнит новогодние мечты 2 детей на акции «Елка желаний»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Всероссийская акция «Елка желаний» началась в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. В рамках акции исполнят желания 53 детей. Глава округа вручит подарки двум ребятам.

Елку украсили шариками с желаниями детей, в числе которых ребята из семей участников СВО. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков исполнит желания Виктории и ее брата Гордея. Девочка хочет получить в подарок световой стол для рисования песком, а Гордей - танк на управлении.

«С удовольствием исполню желания ребят в преддверии волшебного праздника Нового года. В этом году особое внимание уделяем детям, чьи отцы или братья находятся в зоне проведения СВО. Акцию уже поддержали представители администрации, общественники, депутаты, а также предприниматели муниципалитета. Отмечу, что присоединиться к ней может любой желающий», - рассказал Константин Михальков.

Напомним, благотворительная акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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Праздники Благотворительность Дети Солнечногорск
27 декабря 2023, 13:14
Более 1,5 тысячи рабочих мест создадут в агропромышленном комплексе Подмосковья в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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В следующем году в агропромышленном комплексе Московской области реализуют инвестиционные проекты на общую сумму 15 миллиардов рублей. На новых предприятиях создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Это будет производство гербицидов и пистицидов, овощехранилища, заводы по переработке молока, заводы сырного производства. Также в следующем году планируется строительство репродуктора первого порядка и масштабная реконструкция комбикормового завода», - добавил Мурашов.

Налоговые поступления в региональный бюджет составят около 650 миллионов рублей ежегодно. Так, в комплекс е разместят производство гербицидов и пестицидов «Щелково Агрохим». Проект оценили в четыре миллиарда рублей, на него потребуются около 500 сотрудников. Мощность предприятия составит 20 тысяч тонн продукции в год.

В производство кондитерских изделий «Деловое партнерство» вложили два миллиарда рублей. На фабрике появится 30 рабочих мест, а мощность составит 25 тысяч тонн товаров ежегодно.

Также на объекте разместят овощехранилища «Лесные дали», завод сыров и молочной продукции «Рота Агро», еще один корпус по производству сыра «Озерецкого молочного комбината», и репродуктор для производства инкубационного яйца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Промышленность
27 декабря 2023, 12:34
Светлана Ковалева из Лобни победила на областном конкурсе управдомов
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Управдома из Лобни Светлану Ковалева отметили на областном конкурсе. Церемония награждения победителей конкурса «Управдом Подмосковья» прошла в Доме правительства региона.

Светлана оказалась в числе шести лучших управдомов, получивших награды за активную гражданскую позицию, оперативное взаимодействие, успехи в наведении порядка, за добросовестный общественный труд и вклад в чистоту Московской области. Она возглавляет Ассоциацию председателей Советов домов городского округа Лобня.

Напомним, что в задачи управдома входит взаимодействие с органами власти, проведение собраний собственников в цифровом формате, фиксация нарушения чистоты в приложении «Проверки Подмосковья», помощь жителям и управляющей компании.

В Лобне налажена система взаимодействия старших по домам с администрацией и обслуживающими организацими. Председатель совета жильцов направляет заявки в чат специалисту управления ЖКХ, а тот распределяет их по исполнителям. Результат принимает старший по дому вместе с ответственным муниципальным депутатом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ Лобня конкурсы
27 декабря 2023, 11:37
Минтранс Подмосковья подвел итоги работы по ликвидации пробок в 2023 году
Минтранс Подмосковья
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Дорожные специалисты Московской области провели 375 мероприятий для ликвидации пробок за год. Чтобы разгрузить магистрали и шоссе, в городах перенастраивали светофоры, открывали круговые перекрестки и меняли схемы движения.

«В этом году мы провели 375 локальных мероприятий, в том числе не требующих капитальных затрат, и примерно 235 из них отмечены положительным эффектом. Основное - это работа со светофорами. Также отмечу то, что в этом году по 18 адресам провели комплексное изменение организации движения и устроили 17 перекрестков с круговым движением. Больше всего мероприятий провели в Одинцове и Долгопрудном», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

За год отладили работу 290 светофоров. Устройства снабдили бело-лунными секциями, пешеходными кнопками и поворотными секциями. На 25 отрезках расширили проезжую часть и добавили скоростную полосу. Одностороннее движение и запрет проезда грузовиков внедрили на 23 участках.

С начала года в Подмосковье обустроили 24 выделенные полосы, в том числе 15-километровую на трассе М-7 «Волга».

Устроенные в этом году 17 круговых перекрестков уже показали позитивный эффект - на этих участках снизилась аварийность. В следующем году в регионе оборудуют еще 20 таких объектов.

С пробками в Московской области борются третий год - за два прошлых удалось оптимизировать движение и устранить заторы по 400 адресам. Для этого не потребовалось капитальных вложений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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