«Снова оттепель». Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом

«Больших морозов не предвидится, и большого тепла не предвидится. Снова оттепель нас ждет», - указал эксперт.

Специалист отметил, что днем 28 декабря в Подмосковье ожидаются небольшие морозы от одного до четырех градусов, а 29 и 30 декабря начнется потепление, пройдут небольшие осадки.

«В пятницу - в виде мокрого снега, в субботу - в смешанной фазе. Ночью, особенно в субботу, температура будет находиться у нулевой отметки и даже нигде не опустится ниже нуля по области», - добавил Ильин.

Ночь 29 декабря будет прохладной, пойдет небольшой снег, подчеркнул синоптик. По его словам, уже 30 декабря температура поднимется до +4 градусов, а на севере области - до нуля или до +1 градуса.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предположила, что в первый день Нового года столбики термометра в Московской области покажут плюсовую температуру. Она заверила, что, несмотря на это, жители Подмосковья не останутся без снега в преддверии праздников.