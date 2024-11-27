Снос незаконных построек начался в деревне Подрозово в Мытищах
Ликвидация незаконных построек в Мытищах продолжается. Магазин и торговую кулинарию на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, снесут в деревне Подрезово.
Администрация городского округа обнаружила во время плановой проверки незаконно расширенную путем пристройки объектов общепита к жилому дому площадь участка. Собственник земли также занял государственную землю третьим объектом.
Сотрудники администрации обратились в суд с иском о сносе незаконных построек. Мытищинский городской суд удовлетворил иск, обязав собственников частично демонтировать пристройки и снести магазин и кулинарию.
Несмотря на поданную апелляцию, Московский областной суд подтвердил законность решения Мытищинского городского суда. Понимая бесполезность дальнейшего обжалования, собственники приступили к самостоятельному сносу незаконных построек.
Это случай показывает решимость администрации Мытищ бороться с самовольным строительством и защищать интересы граждан и законность использования земельных участков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».