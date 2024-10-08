Снос незаконного хостела начался в Мытищах по решению суда

Начальник управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ Елена Лебеденко рассказала, что в настоящее время на рассмотрении в суде находятся более 10 подобных дел. Некоторые продолжавшиеся более двух лет судебные тяжбы удалось выиграть. Суд обязал собственника объектов на улице Вторая Бауманская, д. 8А, снести постройки в течение месяца.

«На этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжелой техники и получения дополнительных убытков и ущерба», - сообщила Елена Лебеденко. К ликвидации второго здания хозяин собирается приступить на следующей неделе.

Строительно-технические экспертизы подтвердили, что два здания, в которых размещались хостелы, не соответствуют градостроительным, санитарным и противопожарным нормам, а также угрожают жизни и здоровью граждан.

Самовольные постройки всегда вызывали недовольство и обеспокоенность жителей соседних домов, поскольку в них селятся нелегальные мигранты, нарушающие гражданское и трудовое законодательство. Администрация муниципалитета вместе с Главным управлением региональной безопасности Подмосковья проводит огромную работу по выявлению и ликвидации незаконных зданий, общежитий и хостелов.

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