Снижение смертности в Подмосковье обсудили заседании коллегии областного Минздрава

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Как пояснили в ведомстве, Степанюк привел статистику заболеваемости и смертности в регионе, а также рассказал о мероприятиях, которые проводятся в Подмосковье для увеличения продолжительности жизни.

«Для этого необходима слаженная работа всех систем здравоохранения, но в первую очередь, первичного звена. Именно профилактика позволяет предотвратить развитие заболеваний, а своевременная диагностика вовремя обнаружить патологию и начать лечение», - заявил Сапанюк.

В ведомстве добавили, что подобные встречи под руководством министра будут проходить регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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