Снежные хранилища для саженцев начали подготавливать в Подмосковье

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Олега Баженова, устойчивый снежный покров создал благоприятные условия для обустройства хранилищ.

«Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой создает благоприятные условия для создания снежных хранилищ, которые необходимы для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения искусственного лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта „Экология“ федерального проекта „Сохранение лесов“», - сказал он.

Для обустройства хранилищ специалисты подготовили площадки недалеко от мест посадок. Воздушные подушки из сена предотвратят быстрое таяние снега и поддержат нужную температуру до середины весны. Благодаря этому у саженцев и сеянцев сохранится корневая система.

Олег Баженов добавил, что такие укрытия создадут в 19 городских округах.

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