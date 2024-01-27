Снежная дискотека с конкурсами и эстафетами прошла в парке Толстого в Химках

Для участников подготовили зажигательная дискотека с приглашенным ди-джеем, концерт творческих коллективов города и фотосессия с тематическими табличками. Также провели веселые эстафеты и конкурсы, такие как «Катим сани» и «Метание валенок». Вся развлекательная программа проходила на главной сцене парка Толстого.

Один из муниципальных депутатов городского округа Химки, Владимир Суслов, отметил, что в парке Толстого на протяжении всего зимнего периода проводятся различные мероприятия и акции для жителей всех возрастов. Он добавил, что каждый может найти здесь развлечение по своему вкусу - провести время с семьей или принять участие в эстафетах и конкурсах.

Далее в музейно-выставочном комплексе «Артишок»провели семинар по профориентации под названием «Маршрут успеха». На нем ребята смогли подобрать для себя подходящую сферу реализации, выбрать профессию мечты, узнать, как поступить в вузы и определиться с предметами для единого государственного экзамена.

В завершение праздника молодые жители Химок поучаствовали в экологическом мастер-классе. Вместе с волонтерами они создали кормушки для птиц и повесили их в парке.

Отметим, что в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» с декабря по февраль в Химках будет проведено более 700 мероприятий. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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