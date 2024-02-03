Снегоуборочные работы провели на улице Льва Толстого в Бронницах

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедове в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни». Оба спортивных сооружения расположены на стадионе «Авангард». Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.

Глава региона подчеркнул, что открытие нового ФОК в Домодедове - очень важное событие. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

«Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. Я надеюсь, что этот манеж будет полон детей», - указал Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил легенд спорта за активное участие в жизни Подмосковья и рассказал об открытии ледовой арены.

«Сегодня мы также открываем ледовую арену. Здесь присутствует наша легенда - Вячеслав Фетисов, у которого в Домодедове хоккейная школа. Он всегда выступал за дальнейшее развитие этого вида спорта. Думаю, что арена, как и манеж, будут очень востребованными. Спасибо вам, Олег Васильевич [Матыцин], за то, что включили нас в федеральную программу. Я уверен, что это сотрудничество будет продолжено. Подмосковье большое, растет, и каждая семья хочет видеть перемены во всем, что окружает человека», - добавил губернатор.

Сегодня на новых спортивных объектах прошли и первые матчи - легенды футбола и хоккея сыграли с любительскими командами городского округа Домодедово.

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На территории комплекса «Авангард» расположился первый в Подмосковье футбольный манеж такого большого размера, предназначенный для тренировок и проведения игр круглый год. Сейчас такие крытые площадки доступны в Видном, Красногорске, Егорьевске и Балашихе, но только в Домодедове можно встретить полноценное поле размером 45×90 метров. Площадь манежа превышает шесть тысяч квадратных метров.

«В Подмосковье, как и по всей России, спорт - это норма жизни. И конечно, без создания современной инфраструктуры сложно его развивать на достойном уровне. Недостаточно только построить спортивные объекты, важно, чтобы здесь работали профессиональные, вдохновленные тренеры, а также заинтересованные в систематических занятиях физической культурой и спортом взрослые и дети», - отметил Олег Матыцин.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедове в рамках реализации проекта «Спорт - норма жизни». Оба спортивных сооружения расположены на стадионе «Авангард». Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.