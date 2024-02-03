03 февраля 2024, 17:14

Снегоуборочные работы провели на улице Льва Толстого в Бронницах

Ольга Антонова
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Снегоуборочные работы, включая расчистку дорог и парковочных мест, провели на улице Льва Толстого в Бронницах 2 февраля. В уборке задействовали пять единиц техники и восемь человек.

Руководитель компании по содержанию внутриквартальных дорог в городе Бронницы «Развитие» Александр Орехов рассказал, что в зоне ответственности находятся 49 территорий.

«Основная задача - очистка внутриквартальной дороги, парковочных мест, обработка противогололедными средствами, вывоз снега», - подчеркнул Александр Орехов.

Работы проводятся в соответствии с графиком, включая оперативные выезды бригады для устранения проблем, если поступают жалобы от жителей.

Александр Орехов добавил, что местных жителей заранее информируют через социальные сети о необходимости убрать машины в дни проведения работ по очистке территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Бронницы
03 февраля 2024, 15:49
Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове
Константин Семенец
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедове в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни». Оба спортивных сооружения расположены на стадионе «Авангард». Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.

Глава региона подчеркнул, что открытие нового ФОК в Домодедове - очень важное событие. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

«Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. Я надеюсь, что этот манеж будет полон детей», - указал Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил легенд спорта за активное участие в жизни Подмосковья и рассказал об открытии ледовой арены.

«Сегодня мы также открываем ледовую арену. Здесь присутствует наша легенда - Вячеслав Фетисов, у которого в Домодедове хоккейная школа. Он всегда выступал за дальнейшее развитие этого вида спорта. Думаю, что арена, как и манеж, будут очень востребованными. Спасибо вам, Олег Васильевич [Матыцин], за то, что включили нас в федеральную программу. Я уверен, что это сотрудничество будет продолжено. Подмосковье большое, растет, и каждая семья хочет видеть перемены во всем, что окружает человека», - добавил губернатор.

Сегодня на новых спортивных объектах прошли и первые матчи - легенды футбола и хоккея сыграли с любительскими командами городского округа Домодедово.

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На территории комплекса «Авангард» расположился первый в Подмосковье футбольный манеж такого большого размера, предназначенный для тренировок и проведения игр круглый год. Сейчас такие крытые площадки доступны в Видном, Красногорске, Егорьевске и Балашихе, но только в Домодедове можно встретить полноценное поле размером 45×90 метров. Площадь манежа превышает шесть тысяч квадратных метров.

«В Подмосковье, как и по всей России, спорт - это норма жизни. И конечно, без создания современной инфраструктуры сложно его развивать на достойном уровне. Недостаточно только построить спортивные объекты, важно, чтобы здесь работали профессиональные, вдохновленные тренеры, а также заинтересованные в систематических занятиях физической культурой и спортом взрослые и дети», - отметил Олег Матыцин.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедове в рамках реализации проекта «Спорт - норма жизни». Оба спортивных сооружения расположены на стадионе «Авангард». Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.

Спортсмены Андрей Воробьев Футбол Город Домодедово Олег Матыцин
03 февраля 2024, 14:47
Вебинар «Как не стать жертвой мошенника» провели для жителей Подмосковья
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Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области приняли участие в онлайн-проекте «Перезвони сам». В его рамках 29 января состоялся вебинар «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей».

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает граждан быть бдительными и не передавать информацию посторонним лицам, не переходить по сомнительным ссылкам и самостоятельно звонить на официальные горячие линии банков в случае получения подозрительных предложений от неизвестных людей. Специалисты также напоминают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан о помощи в поимке мошенников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мероприятие прошло в формате семинара и онлайн-трансляции. В ходе вебинара выступили спикеры Департамента информационных технологий Москвы, ГУ МВД России, а также практикующий психолог. Они рассказали об актуальных мошеннических схемах и дали рекомендации по защите от дистанционного мошенничества.

В рамках вебинара рассмотрели несколько схем обмана, включая фишинговые ссылки в мессенджерах, звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, а также другие способы злоумышленников завладеть денежными средствами и личными данными пользователей.

Мошенничество
03 февраля 2024, 14:18
Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» стартовало на портале «Добродел»
Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона принять участие в сборе предложений, направленных на улучшение борьбы с преступностью и повышение безопасности. Поделиться своими предложениями граждане могут на портале «Добродел».

Жителям Подмосковья предлагают внести свой вклад, отметив наиболее важные участки на карте области , а также предложить или проголосовать за необходимые мероприятия.

Для того чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем найти место, которое считается небезопасным, и поставить отметку. Следует не забыть указать точный адрес и приложить описание предложения. У каждого жителя Подмосковья есть право выбрать лишь один участок для отметки.

Граждане могут предложит конкретные мероприятия для повышения безопасности, в их числе установка камер видеонаблюдения, усиление патрулирования участка сотрудниками полиции, проведение регулярных рейдов и другие.

Жителям Подмосковья напоминают, что участие в голосовании поможет сделать регион еще безопаснее и комфортнее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел
03 февраля 2024, 14:05
Жители Воскресенска расчистили от снега парковки и дорожки в двух дворах
Телеканал «360»
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На борьбу со снежными навалами в Воскресенске вышли жители домов № 10/14 на улице Зелинского и № 16 на улице Кагана. Поддержала субботник инициативных горожан и управляющая компания.

Горожане заранее договорились через домовой чат о времени и деталях субботника, а также позаботились о том, чтобы освободить дворы от автомобилец. Не осталось в стороне и муниципальное бюджетное учреждение «БИО». Жителям они предоставили необходимую технику для очистки территории от снега, а сотрудники компании «ЭКО сервис групп» подготовили горячий чай и музыку, чтобы уборка шла веселее.

В результате жителям удалось расчистить от снега все пешеходные дорожки и парковки. Вывезти снег помогла техника.

Прохожие, спешащие по своим делам, с интересом наблюдали за процессом и не скрывали восхищения увиденным. Многие из них останавливались, чтобы выразить благодарность за чистоту и порядок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Субботник Воскресенск

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