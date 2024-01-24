Снегонашествие. Более 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц в Подмосковье

Во время ночного дежурства дорожные службы в Московской области расчистили около десяти тысяч километров трасс. На улицы вышли более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы вели на опасных участках.

«В помощь задействовали 1206 единиц коммунальной техники», - добавила она.

Тракторы расчищают парковки, территории рядом с контейнерными площадками, внутриквартальные проезды. Самосвалы и погрузчики вывозят снег.

В пресс-службе ГУСТ региона отметили, что сотрудники территориальных отделов координируют весь процесс работы - следят даже за тем, во сколько рабочие и техника заступают на смену.