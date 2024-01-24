Снегонашествие. Более 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц в Подмосковье
Дорожники и коммунальщики Московской области продолжают борьбу с последствиями непогоды. В среду, 24 января, на улицах работали более 14 тысяч специалистов, сообщила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.
Во время ночного дежурства дорожные службы в Московской области расчистили около десяти тысяч километров трасс. На улицы вышли более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы вели на опасных участках.
«В помощь задействовали 1206 единиц коммунальной техники», - добавила она.
Тракторы расчищают парковки, территории рядом с контейнерными площадками, внутриквартальные проезды. Самосвалы и погрузчики вывозят снег.
В пресс-службе ГУСТ региона отметили, что сотрудники территориальных отделов координируют весь процесс работы - следят даже за тем, во сколько рабочие и техника заступают на смену.