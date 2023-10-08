Снег и ветер не привели к серьезным нарушениям электроснабжения в Подмосковье

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Накануне энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Синоптики сообщили, что к региону подошел атлантический циклон, который принес ураганный ветер с порывами до 21 метров в секунду, сильный дождь и снег.

В выходные дежурили более более 2,3 тысячи специалистов в составе свыше 450 бригад на 3,3 тысячи спецмашин. Они подготовили 153 резервных источника снабжения электроэнергией для аварийных случаев.

«Во время неблагоприятных погодных условий серьезных аварий в регионе допущено не было. Произошло небольшое количество кратковременных отключений, которые были быстро устранены специалистами», - сообщил министр Александр Самарин.

В настоящее время дежурство бригад продолжается. Электроснабжение во всех населенных пунктах восстановили.

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