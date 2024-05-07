Снаряды времен Великой Отечественной войны обезвредили в Можайске

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Боеприпасы нашли местные жители, которые проводили земельные работы на своих участках.

Заместитель начальника ПСО-2 Денис Совенков рассказал, что один из снарядов обнаружили в поле на расстоянии одного километра от деревни Лесное. Взрывотехники установили, что это артиллерийский снаряд 152-миллиметрового калибра. А в деревне Ельня нашли целых 14 опасных предметов, которые специалисты идентифицировали как ручные гранаты РГД-33.

Все найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны перевезли в безопасное место и обезвредили, соблюдая технику безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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