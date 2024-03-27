Смотровую площадку и велосипедные дорожки оборудуют на набережной Нары в Наро-Фоминске

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Накануне начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин встретился с местными жителями и рассказал о планах благоустройства набережной реки Нары от Перинатального центра и Наро-Фоминской школы № 7 до ТЦ «Воскресенский».

В настоящее время подготовка к работам уже началась: проект утвержден, подрядчик найден, начата прокладка дороги и поставка строительных материалов.

«Также, как и на Центральной набережной, здесь планируется обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, смотровых площадок, мест для отдыха, озеленение и установка малых архитектурных форм», - рассказал Евгений Клюшкин.

Он также выразил надежду, что местные жители и гости городского округа по достоинству оценят благоустройство и смогут комфортно проводить здесь время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году.

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