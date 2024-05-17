Смотр юнармейских отрядов прошел в Подольске

Победу одержала команда из Каширы, на втором месте оказались сразу два подольских отряда - «Варяг» и «Витязь Быково».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Подольские команды, где бы ни участвовали, всегда фавориты. Будь то военно-спортивная игра, будь то слет. В прошлом году победили Домодедовские ребята, они тоже сегодня здесь», - рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Для победы в смотре юнармейцы должны выглядеть опрятно, сдать рапорт, спеть песню, промаршировать строевым шагом, построиться в шеренгу и по команде перестроиться. Помимо строевых испытаний есть и теоретические. Этап по истории включает в себя пять вопросов, за каждый правильный ответ дается один балл. Все команды показали хороший уровень подготовки.

«Здесь ребята показывают свою строевую выправку и слаженность в составе коллектива. Хочется пожелать, чтобы все эти знания, которые ребята получают в юнармейском движении, пригодились только в учебных целях», - сказал заместитель председателя комитета ветеранов вооруженных сил городского округа Подольск Александр Погодин.