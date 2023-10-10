Смотр отрядов «Юнармии» прошел в Подольске ко Дню города

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Следующее состязание среди отрядов городского округа пройдет в ноябре. Это будет юнармейская игра «Искорка».

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Участие в смотре приняли 24 отряда «Юнармии». Оценивали строевую подготовку ребят ветераны воинской службы.

«Несмотря на непогоду, несмотря на жесткие условия, сегодня все 24 команды <…> приехали. Никто не отказался», - сказал начальник местного штаба «Юнармии» Евгений Лукошников.

Тема смотра: «Подольск - город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны подольская линия обороны была самой протяженной, а на заводах выпускали продукцию для фронта.

Подвиг подольских рабочих запечатлен в монументе на площади Славы, где в память о погибших героях объявили минуту молчания.

Напомним, в рядах «Юнармии» городского округа Подольск состоят более 3,5 тысячи школьников из 36 общеобразовательных организаций округа и одного учреждения по работе с молодежью. Юнармейцы Подольска регулярно занимают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях, военно-спортивных играх и смотрах.