Смертность жителей в Чехове снизилась за 2024 год на 2,5%

По словам главы муниципалитета Михаила Собакина, более чем на 1000 человек повысилось количество пациентов, прикрепившихся к Чеховской областной больнице. Общее число жителей, которых обслуживает медицинское учреждение, достигло 124 754 человек.

«Основной задачей в наступившем году остается улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям нашего округа Чехов», - подчеркнул он.

За прошедший год количество профилактических осмотров увеличилось на 24%, общую диспансеризацию и диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 77,3% и 49,2% пациентов соответственно. Все это помогло медикам выявить свыше 54 тысяч заболеваний, поставить диагнозы и вовремя назначить лечение.

Помимо этого, в Чехове за год на 2,5% снизилась смертность жителей. Основную долю составляют смерти от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

В 2024 году 65 врачей и 110 сотрудников среднего медперсонала пополнили штат учреждений округа. В поликлиники и больницы Чехова закупили 26 единиц медицинского оборудования на общую сумму 126 миллионов рублей. Это три рентгеновских диагностических стационарных комплекса, рентгеновский аппарат для интервенционных процедур, система эндоскопической визуализации, стойка эндовидеохирургическая лапароскопическая и другая техника.

В 2025 году в Чехове планируют отремонтировать входные группы в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах округа. Помимо этого, обновят помещения хирургического комплекса, амбулаторий в Мещерском и Троицком, а также фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Чепелево и селе Дубна.

«Среди основных задач на 2025 год - создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по хирургии, травматологии и ортопедии, открытие гериатрического отделения и центра здоровья. Но, безусловно, главным остается - окончание строительства и открытие детской поликлиники», - подвел итог встречи Михаил Собакин.