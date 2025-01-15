15 января 2025, 18:15

Смертность жителей в Чехове снизилась за 2024 год на 2,5%

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и главный врач Чеховской областной больницы Андрей Попов подвели итоги работы медицинского учреждения за прошлый год. В муниципалитете на 2,5% снизилась смертность жителей и на 24% увеличилось число профилактических осмотров.

По словам главы муниципалитета Михаила Собакина, более чем на 1000 человек повысилось количество пациентов, прикрепившихся к Чеховской областной больнице. Общее число жителей, которых обслуживает медицинское учреждение, достигло 124 754 человек.

«Основной задачей в наступившем году остается улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям нашего округа Чехов», - подчеркнул он.

За прошедший год количество профилактических осмотров увеличилось на 24%, общую диспансеризацию и диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 77,3% и 49,2% пациентов соответственно. Все это помогло медикам выявить свыше 54 тысяч заболеваний, поставить диагнозы и вовремя назначить лечение.

Помимо этого, в Чехове за год на 2,5% снизилась смертность жителей. Основную долю составляют смерти от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний.

В 2024 году 65 врачей и 110 сотрудников среднего медперсонала пополнили штат учреждений округа. В поликлиники и больницы Чехова закупили 26 единиц медицинского оборудования на общую сумму 126 миллионов рублей. Это три рентгеновских диагностических стационарных комплекса, рентгеновский аппарат для интервенционных процедур, система эндоскопической визуализации, стойка эндовидеохирургическая лапароскопическая и другая техника.

В 2025 году в Чехове планируют отремонтировать входные группы в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах округа. Помимо этого, обновят помещения хирургического комплекса, амбулаторий в Мещерском и Троицком, а также фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Чепелево и селе Дубна.

«Среди основных задач на 2025 год - создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по хирургии, травматологии и ортопедии, открытие гериатрического отделения и центра здоровья. Но, безусловно, главным остается - окончание строительства и открытие детской поликлиники», - подвел итог встречи Михаил Собакин.

Здравоохранение Чехов
15 января 2025, 18:35
Жителям Видного напомнили правила поведения на железнодорожных путях
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Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» прошла в Ленинском округе. Ее провели представители отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и сотрудники Административной пассажирской инспекции.

Профилактическая акция прошла на станции Калинина. Глава округа Станислав Каторов отметил, что она реализуется с одной целью - предотвратить несчастные случае на железнодорожных путях.

«Нарушители, с целью сократить себе жизнь, повреждают защитные ограждения. Мы проводим обследование инфраструктуры, выявляем данные места и проводим работы по их восстановлению», - сказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского округа Геннадия Витринского.

Эту станция для акции выбрали неслучайно - 8 января здесь произошел несчастный случай. Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с пассажирами и раздали им листовки.

Подобные акции проводятся в Ленинском округе регулярно.

«На платформе Калинина оборудован одноуровневый пешеходный переход со светошумовой сигнализацией. Несмотря на это, люди пренебрегают правилами безопасности и переходят на красный свет. С учетом высокой скорости движения поездов и того, что участок находится на изгибе, крайне важно прислушиваться к светошумовой сигнализации», - добавил заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

Специалисты напомнили, что железнодорожные пути - зона повышенной опасности. Минимальный тормозный путь электропоезда на скорости 60 километров в час составляет 600 метров, а грузового - километр.

Ленинский округ
15 января 2025, 18:25
Глава Чехова провел первый личный прием жителей в этом году
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Вместе с прокурором Чехова Вадимом Шишкиным глава муниципалитета Михаил Собакин провел первый в наступившем году личный прием жителей округа. На встрече обсудили вопросы земельно-имущественных отношений.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин дал детальные пояснения обратившимся жителям. Требующие более тщательного анализа ситуации руководитель муниципалитета взял на контроль.

«Личный прием жителей - это еще один удобный и востребованный формат работы», - подчеркнул Михаил Собакин.

Записаться к главе Чехова на прием можно двумя способами. Так, все желающие могут заполнить специальную форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов. Помимо этого, можно приехать лично по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом № 3, каб. № 2.

Подробнее о записи на прием по телефону: 7 (496) 726-89-96.

Чехов
15 января 2025, 17:48
Депутаты в Мытищах провели встречу со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова
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В городском округе Мытищи прошла встреча депутатов «Единой России» Андрея Гореликова, Дениса Топорова и Андрея Осина со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова. Мероприятие организовали благодаря партийным проектам «Жители многоквартирных домов» и «Школа грамотного потребителя».

Главной темой обсуждения были вопросы бесперебойного отопления и водоснабжения в зимний период.

Жители поделились с народными избранниками опасениями по поводу возможных трудностей. Собравшиеся обсудили идеи по улучшению ситуации. Особое внимание на встрече уделили вопросам стабильной работы коммунальных служб и оперативного реагирования на обращения граждан.

«Мы сделаем все возможное для решения поднятых вопросов и продолжим работать над повышением качества жизни в городском округе Мытищи», - подчеркнул Денис Топоров.

Отметим, что тесное взаимодействие депутатов с жителями городского округа Мытищи помогает быстро решать возникающие проблемы, вместе находить пути их решения.

Мытищи Депутаты
15 января 2025, 17:38
Депутаты и активисты «Единой России» приняли участие в экологической акции
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Благодаря партийному проекту «Чистая страна» депутаты и активисты партии «Единая Россия» городского округа Мытищи сдали мусор на переработку. Они положили пластиковые бутылки в фандомат «Экопункт».

Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» объединяет народных избранников, экологов, общественников, волонтеров и горожан для решения проблем загрязнения природы. В экологической ации приняли участие депутаты из Мытищ Николай Шпак и Андрей Гореликов.

«Сдавая пластиковую бутылку в фандомат, вы не только помогаете решить проблему мусора и загрязнения окружающей среды, но и вдохновляете других людей заботиться о нашей планете», - подчеркнул Шпак.

Депутаты и активисты отмечают, что установка автоматических устройств «Экопункт» и организация таких экологических акций побуждают жителей заботиться о чистоте окружающей среды, а также повышают уровень осознания экологических проблем в обществе.

Мытищи Депутаты Экология

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