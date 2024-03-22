Смертность от туберкулеза снизилась в 5 раз в Подмосковье за 8 лет

Как рассказал главврач подмосковного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, хорошей динамики удалось добиться благодаря качестенной и постоянной профилактической работе.

«В последние годы Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Так, отмечается снижение основных эпидемиологических показателей: заболеваемость туберкулезом за последние 8 лет снизилась более, чем в два раза, а смертность сократилась в пять раз. Все это результат постоянной профилактической работы, доступной диагностики и лечения», - сказал он.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов и 28 отделений и кабинетов в составе больниц. Там работает шесть стационаров на 900 коек.

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