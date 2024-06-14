14 июня 2024, 21:08

Смертность от инсульта в Подмосковье снизилась на 5% по показателям за 2023 год

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На 5% снизилась смертность от инсульта в Подмосковье за год. Об этом, а также о том, как развивается сеть региональных сосудистых центров в регионе, рассказал в интервью 360 главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин.

По его словам, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний остается одной из приоритетных задач, стоящих перед подмосковным Минздравом сегодня. В регионе закупают современное оборудование для диагностики и лечения, привлекают в больницы новых специалистов.

«Снижается смертность от инсультов, потому что что у нас увеличивается количество высокотехнологичных методов лечения и развивается сама система реабилитации таких пациентов. Мы смотрели статистику за прошлый год, и у нас в области очень хорошие показатели - снижение летальности от инсульта практически на 5% за год. Кроме того, Подмосковье привлекает квалифицированные кадры. У нас есть программа по целевому обучению, и в августе этого года из-за ординатуры МОНИКИ будут выпускаться доктора, который пойдут работать в Подольск, Сергиев Посад и в Реутов», - рассказал Сутормин.

Он добавил, что Подмосковье традиционно конкурирует за самых лучших специалистов с Москвой.

«Некоторые доктора, набравшись опыта в подмосковном здравоохранении, идут в Москву, а мы, естественно, пытаемся их оставлять в Московской области, увеличивая им заработную плату и улучшая условия труда. Также привлекаем специалистов из других регионов. Мы отдаем предпочтение молодым врачам, у которых горят глаза, которые хотят развиваться в профессии», - пояснил Сутормин.

Главный внештатный специалист невролог подмосковного Минздрва также отметил, что сеть региональных сосудистых центров и первично-сосудистых отделений региона полностью подготовлена для лечения инсульта в исчерпывающем объеме. Более того, маршрутизация таких пациентов выстроена наиболее эффективным образом - определив время начала инсульта, скорая помощь доставит человека в нужное отделение максимально быстро.

«Если пациент находится в четырехчасовом окне либо в шестичасовом - это время от начала заболевания до контакта с сотрудником скорой помощи, от этого временного интервала и будет зависеть терапия. Чем позже человек обратится к врачу, тем тяжелее могут быть последствия», - подчеркнул врач.

Он рассказал о первых признаках инсульта, которые каждый может определить у себя самостоятельно - это метод «Лицо, руки, речь».

«Если пациент чувствует, что с ним что-то не так, то он может подойти к зеркалу и улыбнуться - если лицо несимметрично, а уголок рта пополз вниз, то нужно срочно вызывать врача. Также можно поднять обе руки вверх, если одна рука отстает - то это тоже признак инсульта, еще способ - быстро произнести свою фамилию, имя и отчество - если получилось не сразу и речь не четкая, то это тоже причина вызвать скорую помощь», - рассказал невролог.

Максим Сутормин отдельно остановился на реабилитации пациентов после инсульта.

«Первый этап - это ранняя реабилитация, которая проходит в отделении больницы, а далее после выписки при хорошем восстановлении пациента - он сам может дойти до поликлиники. Второй этап - пациент малоподвижен. То есть - это стационарная реабилитация, которая у нас достаточно хорошо развита. Я могу смело сказать, что одни из лучших отделений реабилитации в регионе находятся в Звенигороде, Красногорске, Реутове, Луховцах и Жуковском», - пояснил Сутормин.

Не менее важна и профилактика, убежден врач. Он посоветовал обязательно проходить своевременную диспансеризацию.

«Нужно пройти диспансеризацию. Нарушение сердечного ритма, артериальная гипертензия - это самые угрожающие факторы для инсульта. Кроме того, диабет, эндокринная патология, также онкологические заболевания часто сопровождают инсульт. Врач обязательно поработает с вредными привычками - это употребление алкоголя и курение табака», - заключил Сутормин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Инсульт Смертность Здравоохранение Скорая помощь Врачи
14 июня 2024, 22:03
Бассейн в центре реабилитации «Ясенки» построят в начале 2025 года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Специалисты приступили к реконструкции здания центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Начался подготовительный этап строительства блока бассейна общей площадью более тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, работы проведут за счет средств регионального бюджета.

«Подрядчик вышел на площадку строительства и приступил к подготовительному этапу работ - ведет планировку территории, устройство инженерных сетей, вывоз грунта», - пояснили в ведомстве.

В блоке бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки.

Откроется бассейн в начале 2025 года.

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Ветераны Строительство Работа Инвалиды
14 июня 2024, 21:27
Жителей Видного пригласили пройти диспансеризацию в парке «Апаринки»
Администрация Ленинского городского округа
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Жители Видного смогут пройти бесплатную диспансеризацию в пункте, расположенном в парке «Апаринки». Он будет работать до конца августа каждые выходные с 10:00 до 13:00.

Заведующая отделением медицинской профилактики Видновской больницы Людмила Сухорукова рассказала, что первый этап диспансеризации включает анализ крови на сахар и холестерин, измерение артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорографию. После проведения медицинских исследований врачи определят группу здоровья пациентов и, при необходимости, пригласят их на дополнительное обследование.

Напомним, что для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Предварительная запись не требуется. На данный момент более 40 тысяч человек прошли диспансеризацию на территории Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Диспансеризация Видное
14 июня 2024, 21:12
Незаконную промышленную зону ликвидировали в мытищинской деревне Болтино
Пресс-служба Мытищи
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Промышленная зона на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства расположилась на Полевой улице в деревне Болтино. Жители Мытищ неоднократно жаловались на незаконный захват земли.

«Местные жители были доведены до отчаяния, - поделилась староста деревни Болтино Тамара Григорьева, - Тут и мусор жгут, и стоянки большегрузных автомобилей, грохот и неприятный запах».

Всего в городском округе Мытищи выявлено более 20 объектов, государственная собственность на которые не разграничена. Комиссия по рассмотрению вопросов об освобождении земель и земельных участков признала их самовольно установленными. Собственников уведомили о необходимости предоставления документов, подтверждающих законность их деятельности, но обратной связи не последовало. Срок на самостоятельный демонтаж объектов истек. Снос осуществят сотрудники муниципальных служб городского округа Мытищи, а также специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После освобождения земель от самозахвата, территорию очистят от мусора и благоустроят.

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Благоустройство Мытищи Законы Мусор
14 июня 2024, 21:12
Праздник Курбан-Байрам отметят в Химках 16 июня
Администрация Химки г.о.
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Мусульмане отметят Курбан-байрам в Химках. Праздник приурочен к окончанию хаджа. Коллективную молитву проведут в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» 16 июня в 7:00 утра.

Празднование Курбан-байрама приходится через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день месяца Зуль-хиджа в мусульманской традиции. Коллективную молитву завершит проповедь имама-хатыба. Также в этот день принято приносить жертву в качестве милостыни и дара близким.

Следить за общественным порядком на празднике будут сотрудники Главного управления МВД России по Московской области. Также на месте будут дежурить отряды медиков, пожарных и спасателей.

Праздник имеет особое значение для города как символ укрепления межконфессиональных отношений.

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Праздники Химки Россия

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