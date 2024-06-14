Смертность на дорогах снизилась на 21% в Подмосковье

С начала года в регионе произошло 1256 ДТП с погибшими и ранеными - это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Число погибших снизилось на 21%, число раненых снизилось на 7%. Хочу отметить, что на 24% выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях - это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве призвали уделить особое внимание детской безопасности во время летних каникул. В зоне риска находятся особенно те дети, кто гуляет уже самостоятельно. Подросткам следует напомнить правила дорожного движения и езды на самокатах и велосипедах.

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