Сменившим пол людям запретили быть патронатными воспитателями в Подмосковье

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Депутаты объяснили, что приняли закон для защиты традиционных ценностей.

«В Конституции написано, что брак в России - это союз мужчины и женщины. Напомню, эта поправка была принята в ходе проведения всенародного голосования. В Московской области порядка 80% проголосовавших высказались за поддержку поправок. Наши жители абсолютно четко высказали свою позицию: семья - это мама и папа, мужчина и женщина», - говорит депутат Андрей Голубев.

Патронатное воспитание - это одна из форм устройства ребенка в семью. За подопечными закрепляют взрослого, который оказывает юридическую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь сироте. Сейчас в Подмосковье почти 1,4 тысячи патронатных воспитателей, у которых на попечении находятся более 1,6 тысячи подростков.

Андрей Голубев также напомнил, что в этом году Госдума приняла закон о запрете смены пола. Если же это произошло, таким гражданам запретят усыновлять детей и быть опекунами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья в День учителя.

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