Смартфон, щенок и волшебная палочка. Усадьба Деда Мороза назвала самые популярные желания детей и взрослых

Взрослые не остаются в стороне и тоже активно оформляют послания Деду Морозу. Одним нужно набрать в новом году миллион подписчиков, другие мечтают о доме с баней и хорошей работе. Но чаще всего, конечно, просят здоровья, счастья и благополучия.

Одна бабушка призналась Деду Морозу, что мечтает осуществить давнюю мечту и прыгнуть с парашютом. А молодая девушка загадала сдать ЕГЭ на 90+ баллов и поступить на экономический факультет в московский вуз.

С 1 декабря в парках Подмосковья начали работать 47 резиденций Деда Мороза и 111 почтовых ящиков. Отправить письмо можно и по «Почте России».

Специальные ящики для писем в Великий Устюг уже начали устанавливать в отделениях связи Подмосковья.

Чаще всего дети мечтают о гаджетах, ноутбуках и игрушках. Топ самых частых запросов зимнему волшебнику возглавляют смартфоны, планшеты, кукольные домики, приставки, «Лего». В списке желанных подарков также велосипеды, роликовые коньки, снегокаты, самокаты, машинки на управлении, наборы для вышивания и световые прожекторы. Из нематериального лидируют «братик», «сестричка» или домашний питомец. Один мальчик, например, попросил капибару.

Самые редкие ожидания детей на Новый год - мешок морковки для кролика, мусоровоз и микроскоп. А некоторые ребята мечтают о чудесах. Кто-то верит, что сможет найти под елкой волшебную палочку, а кто-то - скатерть-самобранку. Есть даже запрос на копилку для монет, преумножающую содержимое.