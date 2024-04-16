16 апреля 2024, 20:46

Службы крови Подмосковья объявили конкурс на самый лучший донорский слоган

Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Службы крови Московской области предложили донорам поучаствовать в конкурсе на самый лучший слоган. Прислать свой вариант все желающие могут до 1 июня на сайт donormo.ru/slogan.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Службы крови Московской области Елены Денисовой, нужна не просто громкая фраза, а слова, благодаря которым каждый почувствует, что нельзя пройти мимо чужой беды.

«Став однажды донором крови, человек спасет чью-то жизнь. Эта цепочка добра должна стать бесконечной - поэтому так важно информировать граждан о феномене донорства, поэтому каждому важно знать, что быть донором - это просто и почетно. Пусть слоган Службы крови и этот конкурс станет нашим помощником в этом», - заявила Денисова.

Принять участие в конкурсе могут доноры со всей страны, а также организаторы и волонтеры донорских акций. Авторы самых креативных слоганов лучших получат мерч Доноров Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Волонтеры конкурсы
16 апреля 2024, 21:19
Детский коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне
Unsplash
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Творческий коллектив «Волшебники» из Мытищ победил в танцевальном марафоне «Детское движение XXI век». Мероприятие прошло в городе Пушкино.

Народный сценический танец «По малину!» в исполнении младшей группы признали лучшим, что принесло коллективу кубок «сезона „Шаг вперед!“.

Коллектив также стал лауреатом I и II степеней в номинациях: «Детский танец» с номером «Сороконожка», «Эстрадный танец» с номерами «Выше неба парус» и «Танцевальный бум», а также в номинации «Народный танец» с номером «Полундра».

Все участники показали высокий уровень мастерства и таланта, а руководителю коллектива, Оксане Якушевой, вручили благодарственное письмо за профессионализм в подготовке воспитанников и преданность творческому делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Дети Мытищи конкурсы
16 апреля 2024, 21:07
Пожарные из Мытищ напомнили жителям правила поведения с огнем
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники 236-й пожарно-спасательной части из Мытищ провели просветительское мероприятие для жителей микрорайона Пироговский. Они рассказали о мерах безопасности при взаимодействии с огнем.

В рамках встречи пожарные показали оборудование своего автомобиля, рассказали о применении спасательных средств и инструментов для людей и животных. Они напомнили об основных правилах безопасного обращения с огнем и номерах экстренных служб. Самые маленькие участники мероприятия также познакомились со всеми элементами пожарной техники.

«Экскурсия оставила у всех яркие и незабываемые впечатления, а это значит, что важная информация, которую огнеборцы постарались довести до людей, останется в их памяти надолго», - отметил начальник подразделения Дмитрий Анисимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Мытищи МЧС РФ
16 апреля 2024, 20:47
Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк на прошлой неделе посетили 66 тысяч человек. Он вошел в топ-3 по популярности у гостей и жителей Пушкино с 8 по 14 апреля.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, Центральный парк - один из самых красивых парков в городском округе Пушкино.

Маленькие горожане давно оценили благоустроенные детские площадки, а жители постарше с удовольствием прогуливаются по дорожкам парка. Для любители активного отдыха оборудованы баскетбольная и спортивная площадки.

Для удобства и безопасности отдыхающих на территории установлена современная система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Пушкино Парки
16 апреля 2024, 20:31
Парк «Пехорка» в Балашихе стал лидером по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Парк «Пехорка» на прошлой неделе посетили 102 тысячи человек. Он стал самым популярным у гостей и жителей Балашихи в период с 8 по 14 апреля.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке обустроены детские и спортивные площадки.

С наступлением лета начнет работать лодочная станция. Любители активного могут взять напрокат спортивный инвентарь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха

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