Службы крови Подмосковья объявили конкурс на самый лучший донорский слоган

По словам начальника отдела по связям с общественностью Службы крови Московской области Елены Денисовой, нужна не просто громкая фраза, а слова, благодаря которым каждый почувствует, что нельзя пройти мимо чужой беды.

«Став однажды донором крови, человек спасет чью-то жизнь. Эта цепочка добра должна стать бесконечной - поэтому так важно информировать граждан о феномене донорства, поэтому каждому важно знать, что быть донором - это просто и почетно. Пусть слоган Службы крови и этот конкурс станет нашим помощником в этом», - заявила Денисова.

Принять участие в конкурсе могут доноры со всей страны, а также организаторы и волонтеры донорских акций. Авторы самых креативных слоганов лучших получат мерч Доноров Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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