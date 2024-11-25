Службу для семей участников СВО провели в Спасском храме в Лобне

Настоятель храма, протоиерей Михаил Трутнев, провел службу, а затем рассказал гостям об истории храма во время экскурсии. После этого участники собрались за чаем в трапезной, где в непринужденной атмосфере обсудили важные житейские темы. На встрече также присутствовала глава округа Анна Кротова. Она отметила, что такие мероприятия помогают семьям чувствовать поддержку и внимание.

«Это была душевная встреча. Благодарим отца Михаила за организацию и заботу», - подчеркнула Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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