27 января 2025, 10:25

Служба судебных приставов Подмосковья объявила конкурс для журналистов

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Журналистов пригласили на всероссийский конкурс на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в 2025 году. Принять участие могут авторы печатных и интернет-публикаций, корреспонденты радиостанций и телевидения, фотографы и специалисты социальных медиа.

Конкурс проводится по разным номинациям. Можно представить теле- и радиосюжеты, материалы в печатных и онлайн-изданиях, фоторепортажи и проекты в социальных медиа.

Заявки и конкурсные работы будут приниматься до 30 сентября 2025 года по адресу smi@r50.fssp.gov.ru с пометкой «Конкурс СМИ».

Заявки можно оформить в произвольном виде, указав фамилию, имя и отчество автора, место его работы и должность, название конкурсной работы и ее номинацию, а также адрес электронной почты и контактный телефон. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте ГУ ФССП по Московской области.

Итоги регионального этапа подведут до 31 октября, второй этап пройдет до 15 декабря. Награждение участников приурочат ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

27 января 2025, 11:56
Свыше 20 тысяч человек посетили праздники в честь Дня студента в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничные программы в честь Дня студента прошли в 89 подмосковных парках в минувшие выходные. Для молодежи провели концерты, беспроигрышные лотереи, викторины и многое другое. В мероприятиях поучаствовали более 20 тысяч человек.

Для гостей парков провели дискотеки на льду, интеллектуальные викторины и квизы, концерты и мастер-классы, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В Центральном парке в Щелкове прошла квест-игра, а также концерт с конкурсами и розыгрышами. В Зарайске для студентов провели вечер караоке и викторину, а также раздали сладкие подарки.

В парке «Фабричный» в Истре прошла дискотека на льду, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея.

В Серпухове прошли профориентационные беседы и спектакль, а в Подольске - мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

Праздники Студенты
27 января 2025, 11:05
Свыше 200 человек расселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю
МинстройМО
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За неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили 203 человека. Они получили новые квартиры, сертификаты или выкупную стоимость.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 80 жилых помещений, рассказали в региональном Минстрое. Их общая площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Работу провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В семи городских округах Подмосковья: Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Пущино, Ступино, Шатура, Бронницы на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда», - рассказали в ведомстве.

Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также сертификаты или выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.

Аварийное жилье
27 января 2025, 10:59
Занятия с психологом провели для молодогвардейцев в Лосино-Петровском
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Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» приняли участие в занятиях с профессиональным психологом. Для них провели игру «Город разных» на базе молодежного центра «Движение».

Игра помогает раскрыть различные качества личности, исследовать себя, проработать внутренние конфликты в безопасной обстановке, воспитать ответственность и подумать развернуто над ситуацией, не зацикливаясь на проблемах.

Ребята уже участвовали ранее в такой же сессии и с удовольствием приступили к ней снова. Подобные сеансы созданы для того, чтобы научить отличать добро и зло в разных проявлениях, формировать идеологию собственного мира с помощью общественных норм. Но самое главное - игра позволяет узнать больше о себе, о своих внутренних страхах и запастись ресурсами для становления целостной личностью.

Россия Лосино-Петровский «Единая Россия»
27 января 2025, 10:58
Заседание «Женского движения Единой России» прошло в Лосино-Петровском
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В общественной приемной партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском прошло заседание в рамках проекта «Женское движение». Представители сообщества встретились, чтобы обсудить планы на 2025 год.

Среди почетных гостей - куратор партийного проекта Вера Алексеева. На «Женском совете» занимались планированием и разработкой сценариев для Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Эти праздники направлены на укрепление и развитие социального статуса женщины в обществе, привлечение матерей к активностям.

Участники встречи обсудили перспективы развития женского движения в Лосино-Петровском, в том числе привлечение новых организаций и партнеров к сотрудничеству, чтобы расширить возможности для реализации проектов.

«Сегодняшнее собрание - это шаг к созданию нового пространства для диалога и совместных действий. Мы понимаем, что сила нашей страны заключается в активных и целеустремленных женщинах, которые готовы не только обсуждать, но и принимать решения. Важно, чтобы каждая из вас знала ваши мнения, идеи и инициативы - это основа для формирования будущего нашего округа, для наших детей», - сказала Вера Алексеева.

Россия Лосино-Петровский «Единая Россия»

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