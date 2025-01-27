Служба судебных приставов Подмосковья объявила конкурс для журналистов

Конкурс проводится по разным номинациям. Можно представить теле- и радиосюжеты, материалы в печатных и онлайн-изданиях, фоторепортажи и проекты в социальных медиа.

Заявки и конкурсные работы будут приниматься до 30 сентября 2025 года по адресу smi@r50.fssp.gov.ru с пометкой «Конкурс СМИ».

Заявки можно оформить в произвольном виде, указав фамилию, имя и отчество автора, место его работы и должность, название конкурсной работы и ее номинацию, а также адрес электронной почты и контактный телефон. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте ГУ ФССП по Московской области.

Итоги регионального этапа подведут до 31 октября, второй этап пройдет до 15 декабря. Награждение участников приурочат ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.