Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла 2740 участникам аварий за неделю
На прошлой неделе операторы горячей линии Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области приняли 2740 заявок от участников аварий. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Из этого числа 914 обратившихся получили помощь по оформлению ДТП в центрах, еще 423 человека оформили «Европротоколы» удаленно.
Сейчас подобные центры работают в 15 округах, в том числе в Химках, Мытищах, Домодедове, Пушкино и других.
В случае ДТП обратиться за помощью можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.
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