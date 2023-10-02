Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла 2740 участникам аварий за неделю

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Из этого числа 914 обратившихся получили помощь по оформлению ДТП в центрах, еще 423 человека оформили «Европротоколы» удаленно.

Сейчас подобные центры работают в 15 округах, в том числе в Химках, Мытищах, Домодедове, Пушкино и других.

В случае ДТП обратиться за помощью можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

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