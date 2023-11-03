Служба «Мособлпожспас» провела учения на ТЭЦ в Звенигороде
Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы провели в Звенигороде учения по тушению условного возгорания на ТЭЦ. По легенде пожар произошел из-за разлива масла.
По сценарию тренировки на первом этаже газотурбинной ТЭЦ из-за разлива масла вспыхнул огонь и быстро распространился по зданию.
Прибывшие на место специалисты провели разведку территории. На втором этаже они обнаружили рабочего, потерявшего сознание из-за задымления. На мужчину надели самоспасатель для защиты органов дыхания и зрения и вывели его на улицу.
Возгорание ликвидировали за установленное нормативами время, успешно завершив учения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».